Assine
overlay
Início Política
JULGAMENT DE BOLSONARO

Bolsonaro será preso imediatamente se condenado pelo STF? Entenda

Julgamento da trama golpista pode definir futuro do ex-presidente, mas cumprimento de eventual pena depende do 'trânsito em julgado' do processo

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
31/08/2025 06:00 - atualizado em 31/08/2025 12:35

compartilhe

Siga no
x
Bolsonaro não é obrigado a comparecer à corte ao durante as sessões
Bolsonaro será preso imediatamente se condenado pelo STF? Entenda crédito: Reuters

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia na próxima terça-feira (2/9) o julgamento que definirá o futuro político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de liderar uma trama para anular as eleições de 2022. Diante da possibilidade de uma condenação, uma das principais dúvidas é sobre os desdobramentos imediatos da decisão.

A resposta direta é não. Uma eventual condenação de Bolsonaro não resultará em sua prisão imediata. O cumprimento de qualquer pena só ocorrerá após o esgotamento de todos os recursos possíveis pela defesa, o chamado "trânsito em julgado" do processo. A legislação brasileira garante à defesa o direito de recorrer da decisão, o que impede a execução da pena até que todas as possibilidades de recurso se encerrem.

Leia Mais

Para que Bolsonaro seja condenado, é necessária uma maioria simples, ou seja, o voto de pelo menos três dos cinco ministros nesse sentido. O mesmo vale para a absolvição.

Com três votos pela condenação, a denúncia da PGR é acolhida; com três votos pela absolvição, o ex-presidente e os demais réus são inocentados das acusações.

Quem são os réus no julgamento?

  • Jair Bolsonaro: Ex-presidente, apontado como líder do esquema.
  • Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira: Ex-ministros.
  • Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça.
  • Almirante Almir Garnier: Ex-comandante da Marinha.
  • Alexandre Ramagem: Deputado Federal e ex-diretor da Abin.
  • Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.

 

Made with Flourish

Quais são as acusações?

  • Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);
  • Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);
  • Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);
  • Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).

Quem vai julgar Bolsonaro e aliados?

1ª Turma do STF

  • Alexandre de Moraes (Relator)
  • Cristiano Zanin (Presidente)
  • Flávio Dino
  • Luiz Fux
  • Cármen Lúcia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O rito do julgamento

  • Leitura do relatório: ministro Alexandre de Moraes apresenta o caso.
  • Sustentações: fala a PGR (acusação) e depois os advogados de defesa.
  • Votos: os ministros votam, começando pelo relator Moraes e terminando com o presidente Zanin.
  • Decisão: o resultado é definido por maioria simples (3 de 5 votos).
  • Atenção: qualquer ministro pode pedir "vista" (mais tempo para análise), suspendendo o julgamento por até 90 dias. A condenação não leva à prisão imediata devido às possibilidades de recurso.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes cristiano-zanin flavio-dino jair-bolsonaro luiz-fux pgr stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay