TRAMA GOLPISTA

STF marca datas do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe

Bolsonaro e outros sete aliados são réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022; veja as datas do julgamento

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
15/08/2025 12:42 - atualizado em 15/08/2025 12:44

O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento em inquérito ao Supremo Tribunal Federal em julgamento por tentativa de golpe de Estado
STF agenda julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe para setembro crédito: Ton Molina/STF

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus na ação que apura a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O pedido para incluir o caso na pauta partiu do relator, ministro Alexandre de Moraes.

Segundo a convocação, foram agendadas sessões extraordinárias nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, das 9h às 12h. No dia 12, haverá ainda uma sessão extraordinária à tarde, das 14h às 19h. Além disso, estão previstas sessões ordinárias nos dias 2 e 9 de setembro, das 14h às 19h. Todas as sessões terão como objetivo o julgamento da Ação Penal 2.668, o chamado "Núcleo 1" da trama golpista.

Confira quem compõe o "núcleo 1"

Made with Flourish

Matéria em atualização

