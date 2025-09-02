Assine
TRAMA GOLPISTA

Drone e cão farejador são usados na segurança de julgamento no STF

Equipe de segurança do STF fizeram varredura no plenário da Primeira Turma e outros locais em que haverá circulação de pessoas

02/09/2025 09:26

Drone e cão farejador são usados para garantir a segurança no STF no primeiro dia de julgamento de Bolsonaro no STF.
Drone é usado para monitorar a área próxima ao STF antes do julgamento da trama golpista crédito: Evaristo Sá/AFP

Integrantes da equipe de segurança do STF (Supremo Tribunal Federal) fizeram uma varredura no início da manhã desta terça-feira (2/9), antes do início do julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus da trama golpista.

 

Um cão farejador foi usado no plenário da Primeira Turma e outros locais em que haverá circulação de pessoas. Na véspera, as áreas passaram por uma inspeção visual e com equipamentos de varredura.

 

Depois, passaram a madrugada lacradas e foram inspecionadas pelos cães pela manhã. A sessão está prevista para começar às 9h.

As equipes de segurança também usam um drone para monitorar a área próxima ao STF antes do julgamento da trama golpista. Além do uso do drone, agentes e viaturas da Polícia Judicial fazem patrulha na área próxima ao anexo do tribunal. (Com informações da Folhapress)

Tópicos relacionados:

bolsonao cao drone julgamento seguranca stf

