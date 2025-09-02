Drone e cão farejador são usados na segurança de julgamento no STF
Equipe de segurança do STF fizeram varredura no plenário da Primeira Turma e outros locais em que haverá circulação de pessoas
Integrantes da equipe de segurança do STF (Supremo Tribunal Federal) fizeram uma varredura no início da manhã desta terça-feira (2/9), antes do início do julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus da trama golpista.
Um cão farejador foi usado no plenário da Primeira Turma e outros locais em que haverá circulação de pessoas. Na véspera, as áreas passaram por uma inspeção visual e com equipamentos de varredura.
Depois, passaram a madrugada lacradas e foram inspecionadas pelos cães pela manhã. A sessão está prevista para começar às 9h.
As equipes de segurança também usam um drone para monitorar a área próxima ao STF antes do julgamento da trama golpista. Além do uso do drone, agentes e viaturas da Polícia Judicial fazem patrulha na área próxima ao anexo do tribunal. (Com informações da Folhapress)