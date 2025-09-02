Oposição bolsonarista vai aumentar pressão por anistia

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A oposição bolsonarista na Câmara dos Deputados disse que vai pressionar pela anistia aos condenados pela tentativa de golpe de estado. A estratégia dos parlamentares foi divulgada durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira (2/9). O grupo já vinha mobilizado pela pauta, mas agora promete elevar a pressão sobre a cúpula do Congresso Nacional.

Na manhã desta terça, enquanto a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciava o julgamento de Bolsonaro e outros sete réus do chamado “núcleo crucial do golpe”, a oposição se reuniu na casa do líder do bloco, deputado Coronel Zucco (PL-RS). Segundo o parlamentar, a anistia será o foco dos bolsonaristas nos próximos dias.

“Vamos conversar com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), pois a anistia precisa ser pautada esta semana. Entendemos que já está construído com os demais partidos, que temos votos de plenário. Não há motivo para não pautar, até para mostrar que a sociedade brasileira está querendo virar a página e aprovar a anistia”, disse, classificando o julgamento de Bolsonaro como um “teatro”.

O julgamento começou pela manhã com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Na sua fala, o magistrado disse que o país “só tem a lamentar” a tentativa de golpe de Estado, afirmou que “impunidade, omissão e covardia não são opções para a pacificação”, e que a reconciliação só pode acontecer com o fortalecimento das instituições.

“Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Coragem institucional e defesa da soberania nacional fazem parte do universo republicano da Suprema Corte, que não aceitará coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional”, disse.

Moraes foi seguido pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, que pediu a condenação de Bolsonaro e dos demais réus. Segundo ele, o Estado deve reprimir tentativas de golpe afim de evitar novos “ímpetos autoritários”.

“Não se pode admitir que se puerilizem as tramas urdidas e postas em prática por meios de atos coordenados e sucessivos conducentes à perturbação social, à predisposição a medidas de força desautorizadas constitucionalmente, à restrição dos Poderes constitucionais e à ruptura com preceitos elementares da democracia, como o respeito à vontade do povo, expressa nos momentos eleitorais”, afirmou.

O julgamento segue durante a tarde desta terça-feira com a sustentação oral dos advogados dos réus. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e delator da trama golpista, será a primeira a se manifestar. A sentença só deve ser conhecida no dia 12 de setembro.

