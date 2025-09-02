Zema muda visual e quer saber: com ou sem óculos?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (NOVO), compartilhou nas redes sociais na segunda-feira (1/9) uma novidade em seu visual: ele substituiu os óculos por lentes de contato. Ele compartilhou um story perguntando se os seguidores tinham gostado da mudança.

O novo look se trata de um teste, e que a decisão final sobre adotar permanentemente o novo visual será tomada em 30 dias. Para saber a opinião de seus seguidores, o governador abriu uma enquete on-line, incentivando que comentem sobre o novo look.

Ele compartilhou diversos posts em que aparece sem óculos. No entanto, não mostrou qual o resultado da enquete.

Zema fez procedimento

No mês passado, pouco antes de lançar sua pré-candidatura à presidência, Zema fez tratamentos estéticos em uma clínica de medicina estética em Belo Horizonte. A consulta, divulgada em redes sociais pela dermatologista Ana Furst, especializada na área, tem preço de R$ 890.

Segundo a médica, Zema realiza tratamentos para pele e cabelos. “Quando o governador está no consultório, o assunto não é política, é saúde”, afirmou Fusrt, que publicou várias fotos do governador durante outras consultas na clínica.

A especialista destacou que ele passa por um “plano personalizado de gerenciamento do envelhecimento” com foco em resultados naturais”. Ela também esclareceu que o procedimento realizado não é harmonização facial.

