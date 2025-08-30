Em nota, governadores da região dizem que Zema "insulta" os nordestinos
Eles afirmam que o Nordeste não aceita ser transformado em "bode expiatório de disputas eleitorais" e classificam como racista fala do governador mineiro
Os nove governadores do Nordeste divulgaram uma nota pública repudiando declarações recentes dadas pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), sob alegação de que elas “insultam” os estados e os cidadãos nordestinos. Os governadores, que representam cinco partidos diferentes (PT, PSD, PSDB, PSB e MDB) classificaram como “falaciosa” a narrativa e afirmaram que a federação é um pacto de solidariedade e não de hostilidade.
“Transformar diferenças econômicas em hierarquias morais de regiões e de pessoas é oportunismo eleitoral que empobrece o debate e fragiliza o Brasil. Esse tipo de retórica divide o país, desrespeita milhões de cidadãos e compromete o ambiente de negócios, porque cria incertezas institucionais”, afirmam.
Em entrevista na quarta-feira, ao ser questionado sobre declarações anteriores dadas pelo governador de que o Sudeste financia os estados do Nordeste, Zema alegou que os repasses federais teriam transformado a região em eternamente dependente de verbas do Planalto, que usa essa ajuda como moeda eleitoral.
"Tem pessoas que precisam de ajuda, tem cidades que precisam, tem estados que precisam e você deve estar viabilizando aquela ajuda para evitar que a pessoa passe fome, para evitar que uma empresa tenha que demitir milhares de funcionários. Precisa ter tempo de sanar essa situação. E o que existe no Brasil? Uma ajuda eterna e que não acaba nunca. Aí eu sou contra”, afirmou Zema, que neste mês se lançou candidato a presidente da República, em um evento do Partido Novo, em São Paulo.
De acordo com a nota, “o Brasil só avançará com cooperação federativa, respeito e verdade. “O que está em debate não é apenas uma disputa política circunstancial, mas a forma como o país encara suas desigualdades históricas e projeta o futuro de sua economia e de sua gente”.
Divulgada pelo Consórcio Nordeste, que representa os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, a nota diz ainda repudiar “toda forma de racismo, xenofobia e estigmatização regional”. “O Nordeste não aceitará ser transformado em bode expiatório de disputas eleitorais. Nossa cidadania é indivisível e exige respeito, com políticas públicas baseadas em dados e evidências, não em preconceitos e estereótipos”.
De acordo com a nota, a “verdade dos números desmente a narrativa falaciosa do governador Romeu Zema”. Citando dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), a nota afirma que, no ano passado, a instituição desembolsou R$ 133,7 bilhões, dos quais R$ 48,7 bilhões foram para o Sudeste e R$ 48,8 bilhões para o Sul, enquanto o nordeste recebeu R$ 13,3 bilhões, o Centro-oeste R$ 13 bilhões e o Norte R$ 9,7 bilhões. “Ou seja, 73% de todos os desembolsos concentram-se no eixo sul-sudeste. Minas Gerais, sozinho, recebeu R$ 12,7 bilhões, sendo o quarto estado mais beneficiado”, afirmam os governadores.
Eles afirmam ainda que a mesma lógica de distribuição de recursos, acontece em relação às renúncias tributárias de impostos federais. “Em 2025, estima-se que o país renuncie a R$ 536,4 bilhões em tributos, dos quais R$ 256,2 bilhões ficarão no sudeste e R$ 89,3 bilhões no Sul, enquanto o Nordeste receberá R$ 79,3 bilhões desses recursos”. A nota lembra ainda que o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) também cobre o norte de Minas Gerais.
“Os dados, portanto, são claros: não procede a ideia de que ‘o nordeste vive de subsídios’ ou que ‘Minas é prejudicada’. Também não procede a insinuação de que os estados nordestinos seriam os principais responsáveis pelo endividamento do país”, afirma.
A nota cita ainda os dados sobre endividamento dos estados brasileiros com a União e lembra que a maior parte desses débitos está concentrada nas regiões Sul e Sudeste.
“Dados atualizados até abril deste ano mostram que os estados brasileiros devem R$ 827,1 bilhões à União, sendo 92% dessa dívida concentrada nos estados do Sul e do Sudeste. O Nordeste responde por apenas 3% do total, proporção que desmente a narrativa de desequilíbrio e evidencia onde se encontra a real concentração do passivo”.
Minas Gerais deve cerca de R$ 170 bilhões para a União e é o estado mais endividado do país, com uma dívida total de R$ 195,3 bilhões, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.
Os governadores afirmam ainda que o estado brasileiros sempre privilegiou o eixo Sudeste-Sul, enquanto o Nordeste foi marcado “por migrações forçadas, desestruturação agrária e políticas emergenciais diante da seca” e que somente nas últimas décadas a situação vem sendo revertida com investimento em educação.
Apesar de “os recursos públicos destinados à modernização produtiva” , de acordo com a nota, ainda se concentrarem majoritariamente nas regiões Sudeste e Sul.
“O Nordeste nunca reivindicou esmolas, mas lutou pela criação de políticas de desenvolvimento regional capazes de valorizar suas potencialidades e apoiar seus empreendedores”, assinalam os governadores na nota pública.
A reportagem procurou o governador mineiro, mas ele não se manifestou sobre a nota.
Esta não é a primeira vez que Zema é rebatido pelos governadores do Nordeste. Em 2023, políticos da região rechaçaram declarações de Zema, que, ao criticar a formação de um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte, previsto na Reforma Tributária, disse que a região estaria tendo “um tratamento bom para vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito”.
O governador também falou sobre o Nordeste no lançamento de sua candidatura, neste mês. Segundo ele, "receber eternamente o Bolsa Família não melhora" a região.