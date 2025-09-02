Advogado promete defesa "verdadeira" de Bolsonaro no STF

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi afirmou que a expectativa da defesa é apresentar uma argumentação “verdadeira” e “baseada em pontos jurídicos”, reforçando a estratégia de contestar as acusações. Vilardi chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) por volta das 8h30 desta terça-feira (2/9) e conversou brevemente com a imprensa.

O STF abre hoje um julgamento sem precedentes na história democrática brasileira. Pela primeira vez, um ex-presidente da República e generais de alta patente das Forças Armadas respondem por crimes ligados a uma tentativa de golpe de Estado, ocorrida após as eleições de 2022. A Primeira Turma do tribunal reservou cinco sessões — nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro — para ouvir acusação, defesa e proferir os votos.

Na denúncia apresentada em julho, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, classificou Bolsonaro como “principal articulador, maior beneficiário e autor dos atos mais graves” da conspiração. A acusação sustenta que o ex-presidente não apenas incentivou a retórica golpista, mas estruturou um plano para corroer a confiança nas urnas eletrônicas, pressionando ministros e chefes militares a legitimar medidas de exceção.

Carlos Vilardi conversou brevemente com a imprensa ao chegar no STF para o julgamento de Bolsonaro Alicia Bernardes / CB/DaPress

As imputações listam cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Caso seja condenado às penas máximas, Bolsonaro pode enfrentar mais de quatro décadas de prisão.

