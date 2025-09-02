Advogado de Cid elogia Fux: 'Sempre atraente, como são os cariocas'
Cezar Bitencourt protagonizou uma cena inusitada na abertura do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Cezar Bitencourt, advogado de defesa do tenente-coronel Mauro Cid no julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da suposta trama golpista, viralizou ao cumprimentar os ministros da Primeira Turma nesta terça-feira (2/9) rasgando elogios a aparência do ministro Luiz Fux.
O representante do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) abriu a participação dele classificando o presidente da Turma, ministro Cristiano Zanin, como um “extraordinário advogado”.
Ao falar sobre Fux, ele disse que o magistrado era um “carioca sempre atraente”. "Ministro Luiz Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas, é uma honra muito grande, uma satisfação imensa", disse.
Após arrancar risadas da plateia, Bitencourt foi cumprimentar o ministro Flávio Dino, que primeiro brincou ao dizer não aceitar “nada menos” do que foi falado sobre Fux. "Vossa excelência está acima disso, veio lá do Norte, com a elegância, com a sabedoria, tudo que a gente precisa ter aqui", respondeu o advogado.
A defesa de Mauro Cid foi a primeira a se manifestar no julgamento da trama golpista, por ele ser o colaborador das investigações. Durante a sustentação oral, os advogados defenderam a validade da colaboração premiada do militar e negaram que ele tenha sido coagido no processo.
Bitencourt afirmou que o ex-ajudante de Bolsonaro “jamais” compartilhou e incitou qualquer conteúdo golpista, afirmando que ele tinha um vínculo funcional com o ex-presidente. “Não há sequer nenhuma mensagem de sua autoria propondo, incentivando ou validando qualquer atentado contra a democracia ou o sistema eleitoral”, disse.