Em busca de palanque, Kalil se filia ao PDT

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil se filiou ao PDT nesta terça-feira (2/9). O político que deixou o PSD no período da disputa municipal em 2024, quando optou por apoiar o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) ao invés do seu sucessor e então correligionário Fuad Noman (PSD), vinha buscando uma nova sigla.

O presidente do PDT mineiro, o deputado federal Mário Heringer, confirmou a filiação, mas não confirmou se o ex-prefeito será candidato ao governo de Minas em 2026.

Após ir para as redes sociais anunciar ser pré-candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, Kalil passou a buscar um partido pelo qual pudesse disputar a eleição.

Kalil disputou o governo mineiro em 2022, quando recebeu 35% dos votos contra 56% do candidato à reeleição Romeu Zema (Novo), que foi reeleito em primeiro turno.

Caso, o agora pedetista saia candidato, ele deve concorrer contra o próprio Cleitinho Azevedo; além do senador Rodrigo Pacheco (PSD); o vice-governador Mateus Simões (Novo).