ELEIÇÕES 2026

Em busca de palanque, Kalil se filia ao PDT

Ex-prefeito deixou o PSD em meio a disputa eleitoral para a Prefeitura de Belo Horizonte e vinha buscando um partido para se candidatar ao governo de Minas

02/09/2025 17:45

Alexandre Kalil, que anunciou ser pré-candidato ao governo de Minas Gerais em 2026, se filiará ao PDT
Alexandre Kalil, que anunciou ser pré-candidato ao governo de Minas Gerais em 2026, se filiará ao PDT crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil se filiou ao PDT nesta terça-feira (2/9). O político que deixou o PSD no período da disputa municipal em 2024, quando optou por apoiar o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) ao invés do seu sucessor e então correligionário Fuad Noman (PSD), vinha buscando uma nova sigla. 

O presidente do PDT mineiro, o deputado federal Mário Heringer, confirmou a filiação, mas não confirmou se o ex-prefeito será candidato ao governo de Minas em 2026.

Após ir para as redes sociais anunciar ser pré-candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, Kalil passou a buscar um partido pelo qual pudesse disputar a eleição.

O anúncio foi feito após o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) pedir uma foto com a influenciadora Virgínia Fonseca durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investigou a atuação de pessoas junto a jogos de azar viciados, como o Jogo do Tigrinho.

Kalil disputou o governo mineiro em 2022, quando recebeu 35% dos votos contra 56% do candidato à reeleição Romeu Zema (Novo), que foi reeleito em primeiro turno.

Caso, o agora pedetista saia candidato, ele deve concorrer contra o próprio Cleitinho Azevedo; além do senador Rodrigo Pacheco (PSD); o vice-governador Mateus Simões (Novo).

