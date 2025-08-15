Assine
overlay
Início Política
CASO DA PESQUISA ELEITORAL

TJMG rejeita denúncia de corrupção contra Kalil por falta de provas

Tribunal entendeu que não havia provas suficientes para sustentar acusação sobre suposta contratação irregular de pesquisa eleitoral em 2021

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
15/08/2025 11:25

compartilhe

Siga no
x
Em conversa com Fuad, Kalil criticou a demissão da família Aro da prefeitura
TJMG rejeita denúncia de corrupção contra Kalil por falta de provas crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) rejeitou uma denúncia de corrupção passiva, apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), contra o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (sem partido). Os desembargadores entenderam que não havia provas suficientes para sustentar a acusação e apontaram ausência de justa causa para abertura de ação penal. A decisão, que o Estado de Minas teve acesso, foi publicada na noite dessa quinta-feira (14/8).

A investigação apurava suposta contratação irregular de uma pesquisa eleitoral em 2021, durante a gestão de Kalil na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Segundo a denúncia, o levantamento teria avaliado as chances do então prefeito na disputa pelo governo de Minas, em 2022, e sido pago pela agência de publicidade Perfil 252, responsável por contratos com o município.

O MPMG sustentava que a pesquisa, orçada em R$ 60 mil, foi solicitada indevidamente e custeada com recursos de empresa que prestava serviços à prefeitura, o que configuraria vantagem indevida e crime de corrupção passiva. A acusação citava, além de Kalil, a ex-secretária municipal de Comunicação, Adriana Branco, o ex-chefe de gabinete de Kalil, Alberto Lage, o ex-secretário de Governo, e, hoje deputado estadual Adalclever Lopes, (PSD) e o empresário Carlos Eduardo Porto Moreno, dono da Perfil 252.

Leia Mais

O processo teve desdobramentos ao longo do ano. Adriana Branco firmou acordo de não persecução penal com o MPMG, o que resultou no desmembramento da ação em relação a ela. Os outros citados, Alberto Lage, Adalclever Lopes e o empresário Carlos Eduardo Porto Moreno também celebraram acordos e ficaram de fora da ação principal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na decisão que rejeitou a denúncia, o TJMG destacou que a peça acusatória não apresentou “indícios concretos” de que Kalil tenha recebido ou solicitado vantagem indevida, tampouco provas mínimas que comprovassem sua participação no suposto esquema. Os desembargadores apontaram que a acusação não especificou o ato ilícito que caracterizaria a vantagem e não demonstrou ligação direta do ex-prefeito com a contratação da pesquisa.

Tópicos relacionados:

alexandre-kalil bh prefeitura-de-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay
TJMG rejeita denúncia de corrupção contra Kalil por falta de provas
Assine
overlay
Início Política
CASO DA PESQUISA ELEITORAL

TJMG rejeita denúncia de corrupção contra Kalil por falta de provas

Tribunal entendeu que não havia provas suficientes para sustentar acusação sobre suposta contratação irregular de pesquisa eleitoral em 2021

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
15/08/2025 11:25

compartilhe

Siga no
x
Em conversa com Fuad, Kalil criticou a demissão da família Aro da prefeitura
TJMG rejeita denúncia de corrupção contra Kalil por falta de provas crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) rejeitou uma denúncia de corrupção passiva, apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), contra o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (sem partido). Os desembargadores entenderam que não havia provas suficientes para sustentar a acusação e apontaram ausência de justa causa para abertura de ação penal. A decisão, que o Estado de Minas teve acesso, foi publicada na noite dessa quinta-feira (14/8).

A investigação apurava suposta contratação irregular de uma pesquisa eleitoral em 2021, durante a gestão de Kalil na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Segundo a denúncia, o levantamento teria avaliado as chances do então prefeito na disputa pelo governo de Minas, em 2022, e sido pago pela agência de publicidade Perfil 252, responsável por contratos com o município.

O MPMG sustentava que a pesquisa, orçada em R$ 60 mil, foi solicitada indevidamente e custeada com recursos de empresa que prestava serviços à prefeitura, o que configuraria vantagem indevida e crime de corrupção passiva. A acusação citava, além de Kalil, a ex-secretária municipal de Comunicação, Adriana Branco, o ex-chefe de gabinete de Kalil, Alberto Lage, o ex-secretário de Governo, e, hoje deputado estadual Adalclever Lopes, (PSD) e o empresário Carlos Eduardo Porto Moreno, dono da Perfil 252.

Leia Mais

O processo teve desdobramentos ao longo do ano. Adriana Branco firmou acordo de não persecução penal com o MPMG, o que resultou no desmembramento da ação em relação a ela. Os outros citados, Alberto Lage, Adalclever Lopes e o empresário Carlos Eduardo Porto Moreno também celebraram acordos e ficaram de fora da ação principal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na decisão que rejeitou a denúncia, o TJMG destacou que a peça acusatória não apresentou “indícios concretos” de que Kalil tenha recebido ou solicitado vantagem indevida, tampouco provas mínimas que comprovassem sua participação no suposto esquema. Os desembargadores apontaram que a acusação não especificou o ato ilícito que caracterizaria a vantagem e não demonstrou ligação direta do ex-prefeito com a contratação da pesquisa.

Tópicos relacionados:

alexandre-kalil bh prefeitura-de-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay