Julgamento de Bolsonaro: voto de Cármen Lúcia vira meme nas redes sociais

Internautas transformam expectativa pelo voto decisivo de Cármen Lúcia em memes nas redes sociais
A expectativa em torno do voto da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de aliados por tentativa de golpe de Estado, dominou as redes sociais nesta quinta-feira (11/9). Montagens feitas por inteligência artificial, colagens e publicações de tom humorístico marcam inúmeros comentários nas redes sociais.
O voto de Cármen Lúcia é decisivo. Ele poderá empatar o placar a favor da absolvição do ex-presidente ou formar maioria para condenar os réus. Até o momento, o placar está em 2 a 1 contra Bolsonaro: os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus, enquanto Luiz Fux divergiu, responsabilizando apenas o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, sem atribuir participação direta ao ex-presidente.
Entre as publicações, internautas fizeram referência a um momento marcante da ministra: o vídeo em que a ministra canta "Não Deixa o Samba Morrer", ao lado da cantora Alcione. “Todos prontos pra gritar hoje: ‘VAI CÁRMEN LÚCIA!’”, comentou um usuário publicando um vídeo.
Todos prontos pra gritar hoje: “VAI CARMEM LÚCIA!” ?— Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) September 11, 2025
????pic.twitter.com/T1IngO0m7n
Outra frase que circulou foi “In Cármen Lúcia we trust!”, adaptação de “In Fux We Trust”, expressão popularizada durante a Operação Lava-Jato em 2016, quando mensagens trocadas entre o ex-procurador Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro mencionavam a confiança no voto do ministro Luiz Fux.
In Cármen Lúcia we trust! pic.twitter.com/qyIdfo6YRY— Carlos Lopes ???? (@EuCarlosVieira) September 10, 2025
A expectativa também gerou elogios: "E quando a Ministra Cármen Lúcia for babilônica, faraônica, mesopotâmica, cristo redentônica, pão de queijônica, lacrônica, divônica, bafônica, labubônica votando a favor da condenação do Jair Bolsonaro".
e quando a Ministra Cármen Lúcia for babilônica, faraônica, mesopotâmica, cristo redentônica, pão de queijônica, lacrônica, divônica, bafônica, labubônica votando a favor da condenação do Jair Bolsonaro pic.twitter.com/ZPJsqqocBa— Matheus (@matheuscaseca) September 11, 2025
Confira mais reações:
bom dia especialmente para Carmen Lúcia pic.twitter.com/eJ9mGMX3L0— gabriel (@gabrielcottrim) September 11, 2025
e quando a Ministra Cármen Lúcia colocar por ralo abaixo todo o argumento do Luiz Fux pic.twitter.com/r4f3PAISo0— Matheus (@matheuscaseca) September 10, 2025
estou vivendo ou apenas esperando o voto da Cármen Lúcia? pic.twitter.com/twEoVjpBT1— William De Lucca (@delucca) September 11, 2025
O voto de Cármen Lúcia vai ter audiência de jogo da Copa do Mundo.— Dawisson Belém Lopes (@dbelemlopes) September 11, 2025
Primeiramente bom dia para todos, mas principalmente para Vossa Excelência Ministra Cármen Lúcia. pic.twitter.com/ROHK5EQH8z— Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) September 11, 2025
doctor carmen lucia will take care of this pic.twitter.com/meZU25go4T— Greengo Dictionary ???? (@greengodict) September 10, 2025
Mais alguém aí já desistiu do voto do Fux e tá só pela Carmen Lúcia? ???? pic.twitter.com/SoiKYoc3Bo— Leonel Camasão ???? (@camasao50) September 10, 2025