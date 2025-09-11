Julgamento de Bolsonaro: voto de Cármen Lúcia vira meme nas redes sociais

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A expectativa em torno do voto da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de aliados por tentativa de golpe de Estado, dominou as redes sociais nesta quinta-feira (11/9). Montagens feitas por inteligência artificial, colagens e publicações de tom humorístico marcam inúmeros comentários nas redes sociais.

O voto de Cármen Lúcia é decisivo. Ele poderá empatar o placar a favor da absolvição do ex-presidente ou formar maioria para condenar os réus. Até o momento, o placar está em 2 a 1 contra Bolsonaro: os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus, enquanto Luiz Fux divergiu, responsabilizando apenas o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, sem atribuir participação direta ao ex-presidente.

Entre as publicações, internautas fizeram referência a um momento marcante da ministra: o vídeo em que a ministra canta "Não Deixa o Samba Morrer", ao lado da cantora Alcione. “Todos prontos pra gritar hoje: ‘VAI CÁRMEN LÚCIA!’”, comentou um usuário publicando um vídeo.

Todos prontos pra gritar hoje: “VAI CARMEM LÚCIA!” ?



????pic.twitter.com/T1IngO0m7n — Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) September 11, 2025

Outra frase que circulou foi “In Cármen Lúcia we trust!”, adaptação de “In Fux We Trust”, expressão popularizada durante a Operação Lava-Jato em 2016, quando mensagens trocadas entre o ex-procurador Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro mencionavam a confiança no voto do ministro Luiz Fux.

In Cármen Lúcia we trust! pic.twitter.com/qyIdfo6YRY — Carlos Lopes ???? (@EuCarlosVieira) September 10, 2025

A expectativa também gerou elogios: "E quando a Ministra Cármen Lúcia for babilônica, faraônica, mesopotâmica, cristo redentônica, pão de queijônica, lacrônica, divônica, bafônica, labubônica votando a favor da condenação do Jair Bolsonaro".



e quando a Ministra Cármen Lúcia for babilônica, faraônica, mesopotâmica, cristo redentônica, pão de queijônica, lacrônica, divônica, bafônica, labubônica votando a favor da condenação do Jair Bolsonaro pic.twitter.com/ZPJsqqocBa — Matheus (@matheuscaseca) September 11, 2025

Confira mais reações:

bom dia especialmente para Carmen Lúcia pic.twitter.com/eJ9mGMX3L0 — gabriel (@gabrielcottrim) September 11, 2025

e quando a Ministra Cármen Lúcia colocar por ralo abaixo todo o argumento do Luiz Fux pic.twitter.com/r4f3PAISo0 — Matheus (@matheuscaseca) September 10, 2025

estou vivendo ou apenas esperando o voto da Cármen Lúcia? pic.twitter.com/twEoVjpBT1 — William De Lucca (@delucca) September 11, 2025

O voto de Cármen Lúcia vai ter audiência de jogo da Copa do Mundo. — Dawisson Belém Lopes (@dbelemlopes) September 11, 2025

Primeiramente bom dia para todos, mas principalmente para Vossa Excelência Ministra Cármen Lúcia. pic.twitter.com/ROHK5EQH8z — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) September 11, 2025

doctor carmen lucia will take care of this pic.twitter.com/meZU25go4T — Greengo Dictionary ???? (@greengodict) September 10, 2025