JULGAMENTO DE BOLSONARO

Julgamento de Bolsonaro: voto de Cármen Lúcia vira meme nas redes sociais

Internautas transformam expectativa pelo voto decisivo de Cármen Lúcia em memes nas redes sociais

Vinícius Prates
11/09/2025 12:21 - atualizado em 11/09/2025 12:31

Memes de Cármen Lúcia
Julgamento de Bolsonaro: voto de Cármen Lúcia vira meme nas redes sociais crédito: Reprodução/Redes Sociais

A expectativa em torno do voto da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de aliados por tentativa de golpe de Estado, dominou as redes sociais nesta quinta-feira (11/9). Montagens feitas por inteligência artificial, colagens e publicações de tom humorístico marcam inúmeros comentários nas redes sociais.

O voto de Cármen Lúcia é decisivo. Ele poderá empatar o placar a favor da absolvição do ex-presidente ou formar maioria para condenar os réus. Até o momento, o placar está em 2 a 1 contra Bolsonaro: os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus, enquanto Luiz Fux divergiu, responsabilizando apenas o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, sem atribuir participação direta ao ex-presidente.

Entre as publicações, internautas fizeram referência a um momento marcante da ministra: o vídeo em que a ministra canta "Não Deixa o Samba Morrer", ao lado da cantora Alcione. “Todos prontos pra gritar hoje: ‘VAI CÁRMEN LÚCIA!’”, comentou um usuário publicando um vídeo.

Outra frase que circulou foi “In Cármen Lúcia we trust!”, adaptação de “In Fux We Trust”, expressão popularizada durante a Operação Lava-Jato em 2016, quando mensagens trocadas entre o ex-procurador Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro mencionavam a confiança no voto do ministro Luiz Fux.

A expectativa também gerou elogios: "E quando a Ministra Cármen Lúcia for babilônica, faraônica, mesopotâmica, cristo redentônica, pão de queijônica, lacrônica, divônica, bafônica, labubônica votando a favor da condenação do Jair Bolsonaro".

Confira mais reações:

