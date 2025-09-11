É peruca? Cabelo de Luiz Fux rouba a cena no julgamento de Bolsonaro

No quarto dia do julgamento de Jair Bolsonaro no STF, na quarta-feira (10/9), quem acabou chamando a atenção não foi apenas o ex-presidente. O cabelo volumoso e esvoaçante do ministro Luiz Fux virou pauta nas redes sociais e rapidamente se tornou trending topic, gerando uma onda de memes, piadas e até montagens criadas com Inteligência Artificial.

Rumores sobre a possibilidade de o ministro usar peruca circulam há anos, mas agora o assunto voltou com força total. A expressão "É peruca?" esteve entre as mais comentadas, acompanhada de vídeos e referências à cultura pop.

O que os internautas disseram sobre o cabelo de Fux?

No X (antigo Twitter), usuários resgataram a cena clássica em que Maísa puxa o cabelo de Silvio Santos e grita "É peruca! É peruca!", sugerindo um paralelo com o magistrado. Outros preferiram elogiar a imponência do penteado, chamando-o de "indestrutível".

Uma montagem feita com Inteligência Artificial mostrou o cabelo de Fux ampliado e recebendo jatos de spray de laquê, como se fosse necessário reforçar a estrutura do penteado durante a sessão.

Veja memes:

eu acho que o alexandre de moraes tinha de levantar e fazer isso aqui com o luiz fux pic.twitter.com/13OTp5kuLD — William De Lucca (@delucca) September 10, 2025

Fux já comentou os boatos sobre peruca?

Apesar das especulações, o ministro nunca falou publicamente sobre o assunto. Os fios, que antes eram mais escuros, hoje aparecem grisalhos, em um processo que parece natural ao longo do tempo.

O fato é que, em meio a um julgamento histórico e carregado de tensão política, o cabelo de Luiz Fux conseguiu roubar parte dos holofotes.