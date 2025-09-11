Assine
overlay
Início Política
JULGAMENTO DE BOLSONARO

Pela segunda vez, Cármen Lúcia pode definir futuro de bolsonaro

A ministra já definiu a inelegibilidade de Bolsonaro no TSE e agora pode novamente formar maioria no STF

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
11/09/2025 11:25

compartilhe

Siga no
x
A Ação Civil Originária (ACO) 1831 tem relatoria da ministra Cármen Lúcia e será julgada pelo STF, porém não há data prevista para isso ocorrer.
Pela segunda vez, Cármen Lúcia pode definir futuro de bolsonaro crédito: Divulgação/STF

A ministra Cármen Lúcia volta a ter papel decisivo no destino político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta quinta-feira (11/9), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento sobre o papel de Bolsonaro e de ex-integrantes de seu governo em uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 30 de junho de 2023, foi o voto de Cármen Lúcia que formou a maioria para tornar o ex-presidente inelegível por oito anos, afastando-o das eleições até 2030. Na ocasião, a ministra iniciou o voto já destacando que não se alongaria e votaria contra Bolsonaro.

Hoje, o voto da ministra, mineira de Montes Claros, poderá novamente definir os rumos do julgamento. Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus, enquanto Luiz Fux divergiu, defendendo a responsabilização apenas do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e do ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, afastando a participação direta de Bolsonaro

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O posicionamento de Cármen Lúcia poderá empatar o placar a favor da absolvição do ex-presidente ou formar maioria para condenar os réus. No momento, o placar está em 2x1 contra Bolsonaro.

Leia Mais

Por que Bolsonaro ficou inelegível?

  • Decisão do TSE: Em 30 de junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou Jair Bolsonaro inelegível por oito anos, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
  • Reunião com embaixadores: O caso teve origem em 18 de julho de 2022, quando o então presidente reuniu diplomatas no Palácio da Alvorada e fez ataques às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral brasileiro.
  • Transmissão oficial: O encontro foi transmitido pela TV Brasil, emissora pública, e amplamente divulgado nas redes sociais de Bolsonaro, ampliando o alcance das falas.
  • Ação do PDT: O PDT entrou com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), pedindo a inelegibilidade do ex-presidente por desequilíbrio no pleito.
  • Relatório e parecer: O relator, ministro Benedito Gonçalves, analisou a reunião e outras declarações de Bolsonaro contra o sistema eleitoral. O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer favorável à condenação.
  • Julgamento no TSE: Após quatro sessões, o plenário decidiu por 5 votos a 2 pela inelegibilidade, deixando Bolsonaro fora das próximas três eleições.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes carmen-lucia flavio-dino jair-bolsonaro julgamento luiz-fux stf tse

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay