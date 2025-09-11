Pela segunda vez, Cármen Lúcia pode definir futuro de bolsonaro

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A ministra Cármen Lúcia volta a ter papel decisivo no destino político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta quinta-feira (11/9), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento sobre o papel de Bolsonaro e de ex-integrantes de seu governo em uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 30 de junho de 2023, foi o voto de Cármen Lúcia que formou a maioria para tornar o ex-presidente inelegível por oito anos, afastando-o das eleições até 2030. Na ocasião, a ministra iniciou o voto já destacando que não se alongaria e votaria contra Bolsonaro.

Hoje, o voto da ministra, mineira de Montes Claros, poderá novamente definir os rumos do julgamento. Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus, enquanto Luiz Fux divergiu, defendendo a responsabilização apenas do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e do ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, afastando a participação direta de Bolsonaro.

O posicionamento de Cármen Lúcia poderá empatar o placar a favor da absolvição do ex-presidente ou formar maioria para condenar os réus. No momento, o placar está em 2x1 contra Bolsonaro.

Por que Bolsonaro ficou inelegível?