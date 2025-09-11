Assine
overlay
Início Política
JULGAMENTO

Cármen Lúcia rejeita questionamentos das defesas do núcleo crucial do golpe

Ministra fez um contraponto ao ministro Luiz Fux e defendeu a competência do STF para julgar a tentativa de golpe

Publicidade
Carregando...
Bruno Nogueira
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
11/09/2025 15:35

compartilhe

Siga no
x
Cármen Lúcia
Ministra do STF, Cármen Lúcia crédito: EVARISTO SA / AFP

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta quinta-feira (11/9) todas as preliminares apresentadas pelas defesas dos oito réus do chamado “núcleo crucial” da trama golpista, incluindo os questionamentos dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O início do voto é um contraponto ao ministro Luiz Fux, que ontem decidiu acolher a maioria dos argumentos.

Julgamento de Bolsonaro: assista ao vivo o quarto dia

Ao contrário de Fux, Cármen Lúcia reconheceu a competência da Primeira Turma e do Supremo para julgar a tentativa de golpe. Ontem, o magistrado havia afirmado que o colegiado era “absolutamente incompetente” e que o caso deveria ser anulado, uma vez que os réus não teriam a prerrogativa do foro privilegiado.

Leia Mais

Segundo a ministra, mudar o entendimento já firmado seria “casuísmo”. “Sempre votei do mesmo jeito. Sempre entendi que a competência era do STF. Não há de novo pra mim. Vou votar do mesmo jeito que sempre votei”, afirmou.

O único ponto em que os dois concordam é a validade da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A colaboração do militar era alvo de questionamento das defesas, que afirmam que ele teria sido coagido para delatar os demais réus e que estaria mentindo sobre os fatos relatados.

A magistrada é a quarta a votar no caso e pode selar o destino de Bolsonaro na Primeira Turma, proferindo o voto que forma maioria pela condenação do ex-presidente e outros sete réus. Até o momento, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e o ministro Flávio Dino votaram pela condenação. Apenas Luiz Fux votou pela absolvição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois de Cármen Lúcia, ainda vota o presidente da Primeira Turma, o presidente Cristiano Zanin. A sentença final deve ser conhecida nesta sexta-feira (12/9), com a possível dosimetria das penas de condenação.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes carmen-lucia golpe jair-bolsonaro luiz-fux stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay