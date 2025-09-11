Assine
overlay
Início Política
JULGAMENTO

Julgamento de Bolsonaro: assista ao vivo o quarto dia

Voto de ministra Cármen Lúcia pode formar a maioria para condenação de Jair Bolsonaro na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal; placar está em 2 a 1

Publicidade
Carregando...
Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
11/09/2025 14:03 - atualizado em 11/09/2025 14:07

compartilhe

Siga no
x
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal pode formar maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal pode formar maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado crédito: Rosinei Coutinho/STF

O quarto dia do julgamento por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF) começa na tarde desta quinta-feira (11/9) com a leitura de voto da ministra Cármen Lúcia, que pode formar maioria para condenação do "Núcleo Crucial", formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete membros do seu governo.

Tópicos relacionados:

carmen-lucia jair-bolsonaro stf supremo-tribunal-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay