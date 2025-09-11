Julgamento de Bolsonaro: assista ao vivo o quarto dia

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O quarto dia do julgamento por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF) começa na tarde desta quinta-feira (11/9) com a leitura de voto da ministra Cármen Lúcia, que pode formar maioria para condenação do "Núcleo Crucial", formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete membros do seu governo.