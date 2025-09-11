JULGAMENTO
Julgamento de Bolsonaro: assista ao vivo o quarto dia
Voto de ministra Cármen Lúcia pode formar a maioria para condenação de Jair Bolsonaro na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal; placar está em 2 a 1
11/09/2025 14:03 - atualizado em 11/09/2025 14:07
O quarto dia do julgamento por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF) começa na tarde desta quinta-feira (11/9) com a leitura de voto da ministra Cármen Lúcia, que pode formar maioria para condenação do "Núcleo Crucial", formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete membros do seu governo.