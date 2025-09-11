Bancada mineira amplia apoio à CPMI da 'Vaza Toga'

A pressão pela criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da chamada “Vaza Toga” ganhou corpo em Minas Gerais. Cerca de 12 parlamentares mineiros, sendo 10 deputados federais e dois senadores, já se alinham publicamente à proposta de investigar o ministro Alexandre de Moraes, seus auxiliares no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e integrantes do Judiciário.

O movimento foi reforçado pelo senador Cleitinho (Republicanos-MG), que subiu à tribuna para cobrar a instalação imediata da comissão. “Vamos criar coragem. Não vamos ficar de joelhos para o STF. Que possamos, o mais rápido possível, fazer essa CPMI da Vaza Toga e passar não só o Brasil a limpo, mas essa Justiça do Brasil a limpo. Isso precisa ser feito urgentemente”, afirmou.

Cleitinho também aproveitou para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento que ocorre no Supremo, dentro do inquérito da tentativa de golpe de Estado. “Eu fico imaginando se fosse o Lula na situação em que está o Bolsonaro, com a quantidade de policial federal na porta da casa, falando que o cara vai pular o muro, um senhor de 70 anos de idade! (…) Ele não é um terrorista, é um ex-presidente da República. (…) Isso é uma covardia que estão fazendo. Risco para a sociedade são políticos que cometeram crimes por corrupção voltarem para a cena do crime. Esses, sim, trazem risco para a sociedade”, disse.

Além dele, o senador Carlos Viana (Podemos-MG) também se colocou entre os defensores da CPMI, ampliando o peso mineiro na articulação contra o Supremo. “Eu assinei a CPMI da Vaza Toga! O Brasil precisa de uma Justiça imparcial, não de decisões na base da vingança”, declarou Viana.

Na Câmara, já manifestaram apoio os deputados Ana Paula Leão (PP), Domingos Sávio (PL), Dr. Frederico (PRD), Eros Biondini (PL), Greyce Elias (Avante), Junio Amaral (PL), Marcelo Álvaro Antônio (PL), Mauricio do Vôlei (PL), Nikolas Ferreira (PL) e Zé Vitor (PL).

Como funciona a criação de uma CPMI

Para que uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito seja instalada, é necessário o apoio de 171 deputados federais e 27 senadores. O requerimento precisa ser lido em sessão conjunta do Congresso Nacional e, a partir daí, a comissão é formalmente criada com poderes de investigação semelhantes aos de autoridades judiciais. As CPIs e CPMIs têm prazo determinado para funcionamento e podem convocar autoridades, requisitar documentos e quebrar sigilos bancários e telefônicos.

Ao final dos trabalhos, apresentam um relatório com as conclusões, que pode ser encaminhado ao Ministério Público para eventuais medidas judiciais.

As denúncias da “Vaza Toga”

A articulação pela CPMI ganhou força após as revelações do perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE. Em depoimentos públicos, ele acusou auxiliares do gabinete do ministro de trocarem mensagens fora do rito processual em inquéritos envolvendo políticos e militantes de direita. Segundo Tagliaferro, essas conversas indicariam ordens de perseguição a opositores, o que motivou parlamentares a reivindicarem a apuração formal no Congresso.

A oposição passou a chamar o caso de “Vaza Toga”, em referência à “Vaza Jato”, que expôs mensagens trocadas por procuradores da Lava Jato.

Para o cientista político Cesar Augusto Araújo, o avanço da CPMI é parte de um jogo de pressão política sobre o Supremo, mas não deve ser lido de forma isolada. “O discurso do ‘poder imperial’ de Alexandre de Moraes encontra eco entre setores do Congresso e da sociedade, mas o julgamento de Bolsonaro mostra que há divisões internas na Corte. O voto de Luiz Fux, indicado por Dilma Rousseff, foi um contraponto direto ao relator Alexandre de Moraes. Isso mostra que o STF não é um bloco único de perseguição”, avaliou.

Ele pondera ainda que o embate deve se intensificar nos próximos meses. “A CPMI tem um claro componente político-eleitoral, mas também revela a disputa de narrativas: de um lado, a direita tenta enquadrar Moraes como um ministro abusivo; de outro, o Supremo busca se afirmar como guardião da democracia. O voto de Fux reforça a ideia de independência dos ministros, enfraquecendo a tese de que existe uma perseguição institucional contra Bolsonaro”, concluiu.

Confira quem já assinou

Senadores

Damares Alves (Republicanos-DF)



Luis Carlos Heinze (PP-RS)



Esperidião Amin (PP-SC)



Izalci Lucas (PL-DF)

Carlos Viana (Podemos-MG)



Eduardo Girão (Novo-CE)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Carlos Portinho (PL-RJ)



Hamilton Mourão (Republicanos-SC)



Rogerio Marinho (PL-RN)



Flávio Bolsonaro (PL-SC)



Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)



Marcio Bittar (PL-AC)



Jaime Bagattoli (PL-RO)



Magno Malta (PL-ES)



Cleitinho (Republicanos-MG)



Marcos Rogério (PL-RO)



Jorge Seif (PL-SC)



Wilder Morais (PL-GO)



Tereza Cristina (PP-MS)



Deputados federais