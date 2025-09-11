Assine
CONDENADO

Defesa de Bolsonaro diz que pena é desproporcional e que vai recorrer

Advogados dizem receber decisão com respeito, mas também 'profunda discordância e indignação'

Thaísa Oliveira
ANA POMPEU
CÉZAR FEITOZA E JOSÉ MARQUES
Thaísa Oliveira
ANA POMPEU
CÉZAR FEITOZA E JOSÉ MARQUES
11/09/2025 23:10

As chances de Bolsonaro em possível recurso fora do Brasil contra condenação
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que as penas fixadas pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quinta-feira (11) "são absurdamente excessivas e desproporcionais" e que vai recorrer, "inclusive no âmbito internacional".

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão e ao pagamento de 124 dias-multa por tentativa de golpe de Estado. A Primeira Turma do STF também pediu à Justiça Militar a perda da patente de capitão reformado do Exército.

Na nota, os advogados do ex-presidente, Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno, dizem receber a decisão do STF "com respeito", mas manifestam "profunda discordância e indignação com os termos da decisão majoritária".

"Nesse sentido, continuaremos a sustentar que o ex-presidente não atentou contra o Estado Democrático, jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos em 08 de janeiro", afirmam.

"Também continuamos a entender que o ex-presidente deveria ter sido julgado pela primeira instância ou, se assim não fosse, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal; da mesma forma, não podemos deixar de dizer, com todo o respeito, que a falta de tempo hábil para analisar a prova impediu a defesa de forma definitiva."

bolsonaro julgamento

