Itamaraty rebate ameaça de secretário dos EUA sobre julgamento de Bolsonaro
Marco Rubio chamou o julgamento de Bolsonaro de "caça às bruxas" e chamou Moraes de "abusador de direitos humanos"
compartilheSiga no
O Ministério das Relações Exteriores rebateu, na noite desta quinta-feira (11/9), manifestações feitas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que criticou o resultado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Rubio publicou no X que os Estados Unidos vão responder apropriadamente à "caça às bruxas" contra Bolsonaro. "As perseguições políticas pelo abusador de direitos humanos sancionou Alexandre de Moraes continuam, enquanto ele e outros no Supremo Tribunal do Brasil decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro", escreveu o secretário norte-americano.
Leia Mais
The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil's supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025
The United States will respond accordingly to this witch hunt.
Como resposta, o Itamaraty publicou que as manifestações de Marco Rubio são "ameaças" que ignoram a democracia brasileira além dos "fatos e as contundentes provas dos autos".
- Cleitinho sobre condenação de Bolsonaro: 'Conte comigo e com o povo'
- Presidente do PT sobre condenação de Bolsonaro: ‘Ninguém está acima da lei’
- Secretário de Trump sobre condenação de Bolsonaro: 'EUA vão responder'
"O Poder Judiciário brasileiro julgou, com a independência que lhe assegura a Constituição de 1988, os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram amplo direito de defesa. As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo", escreveu o Itamaraty.
"Continuaremos a defender a soberania do País de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem", finalizou o Ministério das Relações Exteriores, em outra publicação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ameaças como a feita hoje pelo Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia.— Itamaraty Brasil ???????? (@ItamaratyGovBr) September 11, 2025