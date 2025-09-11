Itamaraty rebate ameaça de secretário dos EUA sobre julgamento de Bolsonaro

O Ministério das Relações Exteriores rebateu, na noite desta quinta-feira (11/9), manifestações feitas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que criticou o resultado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Rubio publicou no X que os Estados Unidos vão responder apropriadamente à "caça às bruxas" contra Bolsonaro. "As perseguições políticas pelo abusador de direitos humanos sancionou Alexandre de Moraes continuam, enquanto ele e outros no Supremo Tribunal do Brasil decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro", escreveu o secretário norte-americano.

The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil's supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.



The United States will respond accordingly to this witch hunt. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025

Como resposta, o Itamaraty publicou que as manifestações de Marco Rubio são "ameaças" que ignoram a democracia brasileira além dos "fatos e as contundentes provas dos autos".

"O Poder Judiciário brasileiro julgou, com a independência que lhe assegura a Constituição de 1988, os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram amplo direito de defesa. As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo", escreveu o Itamaraty.

"Continuaremos a defender a soberania do País de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem", finalizou o Ministério das Relações Exteriores, em outra publicação.

