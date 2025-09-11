Presidente do PT sobre condenação de Bolsonaro: ‘Ninguém está acima da lei’

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, celebrou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11/9). Em nota enviada à imprensa, ele destacou que a ação penal ainda não acabou, mas disse que a Justiça “reafirma a soberania expressa nas urnas”. “Ninguém está acima da lei”, destacou.

Edinho ainda classificou a tentativa de golpe como um dos “capítulos mais lamentáveis” da história recente do Brasil. “Anistiar crimes contra a democracia e de quem planejou assassinatos seria um grave retrocesso. Nosso compromisso é com a democracia, a justiça e o futuro do Brasil”, disse.

Bolsonaro foi reconhecido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) como líder de uma organização criminosa que pretendia depor o governo eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, assim, continuar no poder mesmo após a derrota em 2022.

O voto que selou a condenação do ex-presidente foi proferido pela mineira Cármen Lúcia, que, em contraponto ao ministro Luiz Fux, rejeitou todos os questionamentos das defesas dos réus e defendeu a competência da Primeira Turma para julgar o caso. Ela acompanhou o entendimento do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino e foi seguida pelo ministro Cristiano Zanin.

A magistrada ainda afirmou que os ataques de 8 de janeiro de 2023 não foram um “acontecimento banal, depois de um almoço de domingo”. “O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de um ano e meio para inflar, instigar por práticas variadas de crimes, quando haveria de ter uma resposta no direito penal”, disse a ministra.

Outras figuras da esquerda também celebraram o voto. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que “nenhum superlativo é o suficiente para definir a importância histórica da decisão do Supremo Tribunal Federal”.

“A decisão de hoje atravessa o túnel da história do Brasil e serve como um farol para as conturbações que a democracia liberal vive por todo o mundo no momento presente. No Brasil, hoje se afirma em alto bom som: Aqui não há lugar para quarteladas, golpes de Estado ou coisa que o valham”, escreveu.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), por exemplo, fez uma série de publicações na sua conta do X. “Vem aí o maior #sextou dos últimos tempos. Grande dia”, escreveu.

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) elogiou o voto da magistrada. “Cármen Lúcia acertou: os atos de 8 de janeiro não surgiram do nada. Foram preparações, discursos, descaso institucional. Reconhecer isso é um passo importante para que a impunidade não vença”, destacou.

