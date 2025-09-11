Condenação deixa Bolsonaro inelegível por 35 anos; Ramagem perde mandato

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o mandato do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) seja cassado, após ele ter sido condenado a 16 anos de prisão por suas ações na tentativa de golpe de Estado promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. O ex-presidente também ficará inelegível pelos próximos 35 anos, caso a pena não seja alterada.

Ramagem era diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro e foi condenado em três dos cinco crimes: golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.

Agora cabe à Câmara dos Deputados, por meio do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), referendar a decisão da Suprema Corte de cassar o mandato de Ramagem.

Bolsonaro inelegível

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos de prisão por ter liderado uma tentativa de golpe de Estado, ficará inelegível oito anos após ter cumprido a pena.

A Lei da Ficha limpa determina que quem for condenado por órgão colegiado, como é o caso da Primeira Turma, ficará impedido de disputa eleitoral por mais oito anos depois da pena sentenciada.

O cenário só deve mudar em caso de diminuição da pena ou em mudança na lei que possa beneficiar o condenado. Assim sendo, Bolsonaro, que tem 70 anos, só poderá se candidatar a partir de 2060, quando terá 105 anos.