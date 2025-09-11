Assine
overlay
Início Política
STF

Direita bolsonarista reage à condenação de ex-presidente

Grupos já articulam novas manifestações que pedem anistia aos condenados pela tentativa de golpe de estado

Publicidade
Carregando...
Bruno Nogueira
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
11/09/2025 17:20

compartilhe

Siga no
x
Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023
Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

A direita bolsonarista já se organiza para reagir à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com manifestações. Nesta quinta-feira (11/9), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que o capitão reformado liderou uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022.

Em nota, líderes de movimentos de Direita em Belo Horizonte disseram que vão se reunir ainda nesta quinta para alinhar as próximas mobilizações. A expectativa é que os atos ganhem força nos próximos dias, defendendo a anistia aos condenados como pauta principal, além de pedirem “Fora Lula” e “Fora Moraes”.

Leia Mais

Os organizadores da última manifestação do 7 de setembro afirmam que a população não aceita a condenação de Bolsonaro, que seria uma prática “injusta e antidemocrática”. “Segundo os organizadores, haverá intensificação das manifestações mediante ao terceiro voto favorável à prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro”, escreve.

O voto que selou a condenação do ex-presidente foi proferido pela mineira Cármen Lúcia, que em contraponto ao ministro Luiz Fux rejeitou todos os questionamentos das defesas dos réus e defendeu a competência da Primeira Turma para julgar o caso. Ela seguiu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino.

Nas redes sociais, aliados e apoiadores do ex-presidente pediram anistia e levantaram a mensagem “Suprema perseguição”. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho de Jair, disse que os “pilares da democracia foram quebrados para condenar um inocente”. “Querem matar Bolsonaro”, disse.

“Chamam de julgamento um processo que todos já sabiam o resultado antes mesmo de ele começar. Não pelo que viria a ser produzido nos autos, mas por quem iria julgar. A isso chamam de defesa da democracia. Não, isso é defesa da supremacia. Moraes acaba de provar que transformou o STF num grande teatro”, afirmou o senador.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho 03 de Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos onde articula sanções contra autoridades brasileiras em defesa do pai, voltou a defender a anistia ampla, geral e irrestrita. “Chegou a hora de fazer nada menos do que o certo, o justo”.

“Se isso for feito, acabou os inquéritos abertos por Alexandre de Moraes. Entendam que o jogo muda e passamos a ter uma ampla participação, não só nas redes sociais onde passamos a falar sem censura, mas também de candidaturas para 2026. O que nós queremos é virar a página. É a única maneira da gente conseguir pacificar o país. Ou estamos todos juntos, ou é cada um por si. É cada um por si que os nossos inimigos desejam”, disse o deputado.

Tópicos relacionados:

anistia bh eduardo-bolsonaro flavio-bolsonaro golpe jair-bolsonaro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay