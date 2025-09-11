Assine
overlay
Início Política
STF

Dino lamenta morte de Charlie Kirk nos Estados Unidos: 'Crime político'

)A fala do magistrado ocorreu durante a retomada do julgamento, no voto da ministra Cármen Lúcia, nesta quinta-feira (11/9)

Publicidade
Carregando...
CB
Correio Braziliense
CB
Correio Braziliense
Repórter
11/09/2025 17:04

compartilhe

Siga no
x
Dino lamenta morte de Charlie Kirk nos EUA: "Crime político"
Dino lamenta morte de Charlie Kirk crédito: Victor Piemonte/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino lamentou nesta quinta-feira (11/9) o assassinato do ativista norte-americano Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, ocorrido na véspera nos Estados Unidos. Dino classificou o episódio como um "crime político".

A fala do magistrado ocorreu durante a retomada do julgamento da chamada trama golpista, na Primeira Turma do STF. A Corte analisa a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus na suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

No momento em que a ministra Cármen Lúcia iniciava a leitura de seu voto — considerado decisivo para o resultado —, Dino pediu a palavra para fazer uma ponderação sobre o debate em torno da anistia. O ministro, que já votou pela condenação dos oito acusados, sinalizou, porém, que deve defender penas mais brandas.

Dino relembrou que, ao reassumir a Casa Branca em janeiro deste ano, Trump concedeu perdão presidencial a cerca de 1.500 pessoas acusadas de participar da invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Segundo o ministro, a medida não resultou em pacificação social. "É curioso notar, porque há uma ideia de que a anistia, o perdão, é igual à paz. Foi feito perdão nos Estados Unidos, mas não há paz", afirmou.

Leia Mais

Para Dino, a experiência internacional demonstra que não basta apagar processos ou conceder perdões para que a sociedade se reconcilie. "O que pauta a suposta paz desejada não é o esquecimento, mas talvez o funcionamento adequado das instâncias expressivas do Estado", completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que disse o ministro Flávio Dino

  • Lamentou morte de ativista: Dino iniciou sua fala lamentando o assassinato de Charlie Kirk, ativista norte-americano aliado de Donald Trump, e classificou o crime como "político".
  • Contexto do julgamento: a declaração ocorreu durante a retomada do julgamento da chamada trama golpista, enquanto a ministra Cármen Lúcia se preparava para ler seu voto.
  • Sinalização sobre a anistia: o ministro, que já votou pela condenação dos réus, usou a experiência dos Estados Unidos como exemplo para debater a questão da anistia. Ele indicou que, apesar de favorável à punição, pode defender penas mais brandas.
  • Crítica ao perdão como solução: Dino destacou que a anistia concedida por Donald Trump a participantes da invasão ao Capitólio em 2021 não resultou em pacificação social. Ele argumentou que o perdão não é sinônimo de paz.
  • Importância do funcionamento do Estado: Para o ministro, a verdadeira pacificação e reconciliação social não vêm do esquecimento ou da anistia, mas sim do "funcionamento adequado das instâncias expressivas do Estado".

Tópicos relacionados:

estados-unidos flavio-dino stf trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay