Assine
overlay
Início Política
JULGAMENTO

Secretário de Trump sobre condenação de Bolsonaro: 'EUA vão responder'

Suprema Corte condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado

Publicidade
Carregando...
Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
11/09/2025 19:38

compartilhe

Siga no
x
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão pelo STF
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão pelo STF crédito: Sérgio Lima/AFP

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ameaçou tomar medidas contra o Brasil pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (11/9), de condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos de prisão por sua atuação em cinco crimes, dentre eles uma tentativa de golpe de Estado.

"As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas", reclamou Rubio.

Leia Mais

Moraes foi alvo da Lei Magnitsky, que proíbe viagens aos Estados Unidos e prevê aplicação de sanções financeiras. A pena pode ser alargada para os familiares do ministro e outros membros dos Três Poderes; o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também são alguns dos alvos.

As sanções ao Brasil vêm sendo articuladas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) junto a políticos dos Estados Unidos desde o início deste ano, quando se mudou para o país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O objetivo de Eduardo era que o julgamento contra seu pai fosse interrompido e que não houvesse prisão.

Tópicos relacionados:

alexandre-moraes estados-unidos jair-bolsonaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay