Secretário de Trump sobre condenação de Bolsonaro: 'EUA vão responder'

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ameaçou tomar medidas contra o Brasil pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (11/9), de condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos de prisão por sua atuação em cinco crimes, dentre eles uma tentativa de golpe de Estado.

"As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas", reclamou Rubio.

The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil's supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.



The United States will respond accordingly to this witch hunt. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025

Moraes foi alvo da Lei Magnitsky, que proíbe viagens aos Estados Unidos e prevê aplicação de sanções financeiras. A pena pode ser alargada para os familiares do ministro e outros membros dos Três Poderes; o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também são alguns dos alvos.

As sanções ao Brasil vêm sendo articuladas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) junto a políticos dos Estados Unidos desde o início deste ano, quando se mudou para o país.

O objetivo de Eduardo era que o julgamento contra seu pai fosse interrompido e que não houvesse prisão.