Fizeram com Bolsonaro o que tentaram fazer comigo, diz Trump após STF condenar Bolsonaro
Presidente dos EUA falou após condenação de aliado e não respondeu sobre possíveis novas sanções
WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (11) ter ficado surpreso com a a maioria formada no STF (Supremo Tribunal Federal) para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela acusação de tentativa de golpe de Estado.
O republicano não disse se aplicaria novas sanções a autoridades brasileiras, como foi questionado, mas afirmou que o STF conseguiu com Bolsonaro o que tentaram fazer com ele próprio nos EUA.
"Eu assisti ao julgamento, conheço-o muito bem. Como líder estrangeiro, achei que ele foi um bom presidente. É muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Ele era um bom homem, e não vejo isso acontecendo", afirmou, ao deixar a Casa Branca.
