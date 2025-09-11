Assine
Julgamento de Bolsonaro

Fizeram com Bolsonaro o que tentaram fazer comigo, diz Trump após STF condenar Bolsonaro

Presidente dos EUA falou após condenação de aliado e não respondeu sobre possíveis novas sanções

JC
JULIA CHAIB
JULIA CHAIB
Repórter
11/09/2025 19:12

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa de evento em homenagem às vítimas dos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, no Pentágono
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa de evento em homenagem às vítimas dos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, no Pentágono crédito: Win Mcnamee -11.set.2025/Getty Images via AFP

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (11) ter ficado surpreso com a a maioria formada no STF (Supremo Tribunal Federal) para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela acusação de tentativa de golpe de Estado.

O republicano não disse se aplicaria novas sanções a autoridades brasileiras, como foi questionado, mas afirmou que o STF conseguiu com Bolsonaro o que tentaram fazer com ele próprio nos EUA.

"Eu assisti ao julgamento, conheço-o muito bem. Como líder estrangeiro, achei que ele foi um bom presidente. É muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Ele era um bom homem, e não vejo isso acontecendo", afirmou, ao deixar a Casa Branca.

