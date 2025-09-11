Cleitinho sobre condenação de Bolsonaro: 'Conte comigo e com o povo'
Senador se irritou com a interrupção da programação da Rede Globo para que fosse anunciado o resultado da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro
compartilheSiga no
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado nesta quinta-feira (11/09) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, e criticou a Rede Globo por interromper sua programação para fazer o anúncio.
"Capitão, você não está sozinho: conte comigo e com o povo brasileiro", afirmou o parlamentar após pedir que a direita esteja unida para "mudar essa realidade" nas eleições de 2026.
Leia Mais
A condenação de Bolsonaro, que ocorreu com quatro votos favoráveis e um contrário, a 27 anos de prisão, foi decidida após quatro dias de julgamento. A sugestão de pena do ministro Alexandre de Moraes foi acompanhada pelos outros ministros.
- Presidente do PT sobre condenação de Bolsonaro: ‘Ninguém está acima da lei’
- Secretário de Trump sobre condenação de Bolsonaro: 'EUA vão responder'
Cleitinho ainda se irritou com a interrupção da programação da Globo para que o anúncio da condenação fosse feito.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"É muita canalhice! A Rede Globo parou sua programação para soltar o plantão com William Bonner para falar que Bolsonaro está sendo condenado", queixou-se.