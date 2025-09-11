STF condena general Braga Netto a 26 anos de prisão por trama golpista

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta quinta-feira (11/9), o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, a 26 anos de prisão, com início em regime fechado. O militar ainda terá que pagar 100 dias-multa no valor de um salário mínimo por dia.

A pena foi sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal e acompanhado por Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Luiz Fux abriu divergência e sugeriu pena de sete anos, mas foi vencido.

Flávio Dino sugeriu uma pena mais dura, de 30 anos e dois meses de prisão, mas acabou aderindo à penalidade apresentada por Moraes.