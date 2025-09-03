Advogado de Braga Netto manifesta solidariedade a STF por ataques à corte

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O advogado do general Walter Braga Netto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL) em 2022, abriu a sua manifestação nesta terça com uma manifestação de solidariedade ao STF pelos ataques que a corte vem recebendo.



"Em toda oportunidade que eu tiver como advogado e como cidadão, eu quero dizer que vou prestar solidariedade ao Supremo Tribunal Federal e aos seus integrantes pelos ataques que essa corte vem recebendo", disse o advogado José Luís Oliveira Lima. "Eu não tenho a menor dúvida que a grandeza dessa corte e a grandeza das vossas excelências já superaram esses ataques."



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Juca, como é conhecido, afirmou que atuou também no processo do mensalão -ele foi advogado do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares- e que, naquela época, a corte não foi alvo da mesma quantidade de ataques.