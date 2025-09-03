Assine
overlay
Início Política
JULGAMENTO NO STF

Advogado de Braga Netto manifesta solidariedade a STF por ataques à corte

"Eu não tenho a menor dúvida que a grandeza dessa corte e a grandeza das vossas excelências já superaram esses ataques"

Publicidade
Carregando...
JM
JOSÉ MARQUES
AP
ANA POMPEU E CÉZAR FEITOZA
JM
JOSÉ MARQUES
Repórter
AP
ANA POMPEU E CÉZAR FEITOZA
Repórter
03/09/2025 13:08

compartilhe

Siga no
x
General Braga Netto, durante assinatura de Decreto de Intervenção Federal no estado do Rio de Janeiro, em 2018
General Braga Netto, durante assinatura de Decreto de Intervenção Federal no estado do Rio de Janeiro, em 2018 crédito: Palácio do Planalto/Flickr

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O advogado do general Walter Braga Netto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL) em 2022, abriu a sua manifestação nesta terça com uma manifestação de solidariedade ao STF pelos ataques que a corte vem recebendo. 

"Em toda oportunidade que eu tiver como advogado e como cidadão, eu quero dizer que vou prestar solidariedade ao Supremo Tribunal Federal e aos seus integrantes pelos ataques que essa corte vem recebendo", disse o advogado José Luís Oliveira Lima. "Eu não tenho a menor dúvida que a grandeza dessa corte e a grandeza das vossas excelências já superaram esses ataques." 

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Juca, como é conhecido, afirmou que atuou também no processo do mensalão -ele foi advogado do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares- e que, naquela época, a corte não foi alvo da mesma quantidade de ataques.

Tópicos relacionados:

braga-netto julgamento stf trama-golpista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay