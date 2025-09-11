Assine
overlay
Início Política
JULGAMENTO

Moraes cita Corinthians ao brincar sobre voto de quase 13h de Fux no STF

Fux foi o terceiro da Primeira Turma a votar no caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes e Flávio Dino já haviam justificado suas escolhas

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
11/09/2025 23:07 - atualizado em 11/09/2025 23:11

compartilhe

Siga no
x
O ministro do STF Alexandre de Moraes
O ministro do STF Alexandre de Moraes crédito: Sergio Lima / AFP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do caso que condenou Jair Bolsonaro à prisão, brincou sobre o voto do colega Luiz Fux, que demorou quase 13 horas para emitir o seu parecer na sessão desta quarta-feira (10). O motivo? O jogo do Corinthians.

"Não falei sobre a maldade que me fizeram ontem, de me fazer perder quase dois terços do jogo do Corinthians e Athletico. Cheguei em casa e já estava 2 a 0 -para minha felicidade -, mas perdi este momento nos dois gols Alexandre de Moraes", afirmou o ministro.

Leia Mais

 

VOTO LONGO

Fux foi o terceiro da Primeira Turma a votar no caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes e Flávio Dino já haviam justificado suas escolhas.

A sessão foi encerrada pouco antes das 23h, já com Corinthians x Athletico em andamento. Os paulistas marcaram no fim do 1º tempo e aos 18 minutos da etapa final.

Nesta quinta-feira (11), após os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro uma pena de 27 anos e três meses na ação da trama golpista.

Os ministros seguiram proposta apresentada por Moraes. Fux decidiu se abster, já que votou pela absolvição do ex-presidente. O regimento do STF permite, entretanto, que ministros que votam pela absolvição apresentem proposta de pena nesta etapa, mas ele não quis, justificando com "coerência".

Deste período, Moraes votou para que 24 anos e nove meses sejam de reclusão. Os outros dois anos e seis meses de detenção, além de 124 dias-multa de dois salários mínimos.

Tópicos relacionados:

bolsonaro julgamento moraes stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay