Moraes cita Corinthians ao brincar sobre voto de quase 13h de Fux no STF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do caso que condenou Jair Bolsonaro à prisão, brincou sobre o voto do colega Luiz Fux, que demorou quase 13 horas para emitir o seu parecer na sessão desta quarta-feira (10). O motivo? O jogo do Corinthians.

"Não falei sobre a maldade que me fizeram ontem, de me fazer perder quase dois terços do jogo do Corinthians e Athletico. Cheguei em casa e já estava 2 a 0 -para minha felicidade -, mas perdi este momento nos dois gols Alexandre de Moraes", afirmou o ministro.





VOTO LONGO

Fux foi o terceiro da Primeira Turma a votar no caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes e Flávio Dino já haviam justificado suas escolhas.

A sessão foi encerrada pouco antes das 23h, já com Corinthians x Athletico em andamento. Os paulistas marcaram no fim do 1º tempo e aos 18 minutos da etapa final.

Nesta quinta-feira (11), após os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro uma pena de 27 anos e três meses na ação da trama golpista.

Os ministros seguiram proposta apresentada por Moraes. Fux decidiu se abster, já que votou pela absolvição do ex-presidente. O regimento do STF permite, entretanto, que ministros que votam pela absolvição apresentem proposta de pena nesta etapa, mas ele não quis, justificando com "coerência".

Deste período, Moraes votou para que 24 anos e nove meses sejam de reclusão. Os outros dois anos e seis meses de detenção, além de 124 dias-multa de dois salários mínimos.