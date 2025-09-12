Carlos Bolsonaro ironiza delação de Mauro Cid: 'Parabéns pelo que fez'
Vereador reagiu com ironia à delação do ex-ajudante de ordens, que ajudou nas investigações que levaram à condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão
O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) ironizou, nesta sexta-feira (12/9), a delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF). Em publicação nas redes sociais, o filho do ex-chefe do Executivo escreveu: “Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid!”.
- Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid!— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 12, 2025
A manifestação ocorreu horas depois de a Primeira Turma do STF condenar Cid a dois anos de prisão em regime aberto. A pena, sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes, foi definida como forma de reconhecer a colaboração do militar, que detalhou o funcionamento do chamado “Núcleo Crucial” na tentativa de golpe de Estado.
