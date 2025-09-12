Assine
JULGAMENTO DE BOLSONARO

Carlos Bolsonaro ironiza delação de Mauro Cid: 'Parabéns pelo que fez'

Vereador reagiu com ironia à delação do ex-ajudante de ordens, que ajudou nas investigações que levaram à condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão

Vinícius Prates
Repórter
12/09/2025 11:00

Carlos Bolsonaro ironiza delação de Mauro Cid: 'Parabéns pelo que fez'
A manifestação ocorreu horas depois de a Primeira Turma do STF condenar Cid a dois anos de prisão em regime aberto crédito: Redes Sociais

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) ironizou, nesta sexta-feira (12/9), a delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF). Em publicação nas redes sociais, o filho do ex-chefe do Executivo escreveu: “Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid!”.

A manifestação ocorreu horas depois de a Primeira Turma do STF condenar Cid a dois anos de prisão em regime aberto. A pena, sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes, foi definida como forma de reconhecer a colaboração do militar, que detalhou o funcionamento do chamado “Núcleo Crucial” na tentativa de golpe de Estado.

Moraes destacou que não havia possibilidade de perdão judicial ou indulto, como solicitou a defesa, mas defendeu a redução da pena para valorizar a delação premiada. O entendimento foi acompanhado pelos demais ministros, inclusive Luiz Fux, que votou pela condenação de Cid apenas no crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

O ministro Flávio Dino, por sua vez, afirmou ter chegado a uma dosimetria mais alta, de cinco anos e alguns meses, mas decidiu seguir o relator. “Para prestígio e valorização deste instituto e para manutenção da sua força visando o deslinde de outros crimes e desmontagem de outras organizações criminosas, estou acompanhando o eminente relator”, disse.
A delação de Mauro Cid foi central para as investigações que resultaram na condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão. 

