Homem é preso depois de agredir ex e as policiais que atenderam o caso

Um homem foi preso depois de agredir a ex-companheira com uma ferramenta elétrica e usar uma barra de ferro contra policiais militares femininas em Abre Campo (MG), na Zona da Mata, nessa segunda-feira (15/9).

A Polícia Militar recebeu uma denúncia de violência doméstica ocorrida na zona rural do município que informava sobre uma vítima agredida com uma máquina serra mármore.

Uma equipe da PM, que tinha policiais mulheres, seguiu até o endereço e encontrou o suspeito andando em uma rua. Conforme nota divulgada pelo comando do 11º Batalhão da Polícia Militar, as policiais ordenaram que ele parasse, mas o homem resistiu e se mostrou violento.

Foi acionado apoio e, em uma nova tentativa de abordagem, o suspeito lançou pedaços de madeira contra as policiais que também foram atingidas com uma barra de metal concretada.

De acordo com os registros, foi necessário atirar contra o suspeito para que ele parasse com as agressões. O homem foi imobilizado, preso e encaminhado para atendimento médico. Depois de liberado com um ferimento de bala, ele foi apresentado na delegacia de Polícia Civil.

A Sargento Regina, uma das militares que atendeu a ocorrência, sofreu um pequeno traumatismo craniano. Já a Tenente Suelen, também responsável pela ocorrência, teve cortes na cabeça. Segundo a corporação, as duas estão fora de perigo.

Segundo a unidade policial de Abre Campo, a vítima foi socorrida com lesões superficiais. O caso foi registrado como violência doméstica e tentativa de homicídio contra policiais militares.