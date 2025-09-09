MG: briga familiar termina com mãe e filha presas por tentar matar ex-nora

Uma dupla de mãe e filha, de 52 e 31 anos, foi presa em flagrante por tentativa de homicídio em contexto de violência doméstica, na manhã dessa segunda-feira (8/9). Antes de um ataque a facadas, a mãe mandou que a filha segurasse a vítima para que pudesse matá-la.

O caso aconteceu em uma casa da região do Córrego Fumaça, na zona rural de Orizânia (MG), na Zona da Mata. A vítima é uma mulher de 39 anos, ex-nora da mulher mais velha e ex-cunhada da mais nova. O motivo seria a morte do marido da vítima.

A Polícia Militar foi acionada por populares para uma ocorrência de agressão com arma branca. A vítima foi encontrada com cortes superficiais no pescoço, no rosto, um dos pulsos e um dos antebraços e foi levada para atendimento médico.

Aos policiais, ela contou que estava na casa da sogra quando as suspeitas começaram a discutir com ela. A briga evoluiu até que a mulher foi agarrada pelo pescoço pela mais velha, que pediu que a filha segurasse a vítima, dizendo: “Segura que eu mato”.

Neste momento, a sogra sacou uma faca de cozinha da cintura e tentou acertar a vítima, que desviou, se defendeu com uma cadeirada e fugiu para a cozinha. Segundo o registro policial, a ex-sogra seguiu perseguindo a vítima, dizendo que iria matá-la.

Aos militares, a vítima alegou que o atrito começou porque as autoras a acusavam de ter contribuído com a morte do marido, que estava internado sob cuidados dela. Segundo ela, a ex-sogra e a ex-cunhada alegam que a vítima o teria alimentado fora das indicações médicas, o que teria o levado à morte.

A tentativa de homicídio foi testemunhada por parentes e amigos que estavam na casa. As autoras negaram o ataque e disseram que foram ao encontro da vítima apenas para “falar sobre um problema familiar” envolvendo a morte do homem.

As mulheres foram presas em flagrante e a faca, apreendida. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.