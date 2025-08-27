Assine
overlay
Início Gerais
15 ANOS

Homem que assassinou sogro a facadas é condenado em BH

Vítima não aprovava o relacionamento da filha, que era marcado por agressões e violência verbal. O caso aconteceu no Novo Aarão Reis, no Norte de BH

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
27/08/2025 13:46 - atualizado em 27/08/2025 13:50

compartilhe

Siga no
x
Homem invadiu quarto onde sogro dormia e o matou a facadas
Homem invadiu quarto onde sogro dormia e o matou a facadas crédito: Pixabay

Um homem foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado por matar o sogro, que não aceitava o relacionamento dele com a filha, em uma casa de Belo Horizonte. A condenação se deu pelo 3º Tribunal do Júri da Comarca da Capital nessa terça-feira (26/8), um ano e meio depois do crime. 

O assassinato aconteceu na madrugada de 25 de fevereiro de 2024, um domingo, no Bairro Novo Aarão Reis, na Região Norte da capital. Naquela noite, a filha da vítima pediu que o pai ficasse com ela na casa da mãe. 

Leia Mais

O réu invadiu a casa ao pular a janela do quarto onde a jovem dormia com o pai e atacou o sogro com dois golpes de faca, conforme denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

A vítima chegou a ser socorrida à UPA Norte com ferimentos no peito e encaminhada ao Hospital Risoleta Neves, mas morreu na unidade.

De acordo com a denúncia, o réu tinha um relacionamento conturbado com a filha da vítima, marcado por inúmeras brigas e agressões físicas contra a jovem. O sogro não aprovava o relacionamento, o que motivou o crime, conforme a promotoria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O réu foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe. Na sentença, a juíza Fabiana Cardoso Gomes fixou o tempo de sentença e determinou que o réu cumpra a pena em regime fechado.

Tópicos relacionados:

assassinato bh condenacao homicidio justica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay