Homem que assassinou sogro a facadas é condenado em BH
Vítima não aprovava o relacionamento da filha, que era marcado por agressões e violência verbal. O caso aconteceu no Novo Aarão Reis, no Norte de BH
Um homem foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado por matar o sogro, que não aceitava o relacionamento dele com a filha, em uma casa de Belo Horizonte. A condenação se deu pelo 3º Tribunal do Júri da Comarca da Capital nessa terça-feira (26/8), um ano e meio depois do crime.
O assassinato aconteceu na madrugada de 25 de fevereiro de 2024, um domingo, no Bairro Novo Aarão Reis, na Região Norte da capital. Naquela noite, a filha da vítima pediu que o pai ficasse com ela na casa da mãe.
O réu invadiu a casa ao pular a janela do quarto onde a jovem dormia com o pai e atacou o sogro com dois golpes de faca, conforme denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).
A vítima chegou a ser socorrida à UPA Norte com ferimentos no peito e encaminhada ao Hospital Risoleta Neves, mas morreu na unidade.
De acordo com a denúncia, o réu tinha um relacionamento conturbado com a filha da vítima, marcado por inúmeras brigas e agressões físicas contra a jovem. O sogro não aprovava o relacionamento, o que motivou o crime, conforme a promotoria.
O réu foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe. Na sentença, a juíza Fabiana Cardoso Gomes fixou o tempo de sentença e determinou que o réu cumpra a pena em regime fechado.