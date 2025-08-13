Indiciado filho que matou a facadas a mãe e idoso que presenciou o crime
Crime ocorreu no dia 2 de agosto em Jacuí, na Região Sul de Minas Gerais
Um jovem de 23 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Jacuí (MG), na Região Sul, acusado de assassinar a própria mãe, de 51, e um idoso, de 84. O inquérito foi concluído nessa terça-feira (12/8).
Os crimes ocorreram no dia 2 de agosto. Segundo as investigações, o objetivo do jovem era matar a mãe. Por isso, ele a atraiu até um local conhecido como Ponte do Muro dos Escravos. Lá, agrediu a vítima com socos e pontapés e depois lhe desferiu várias facadas.
O idoso foi assassinado por testemunhar o crime. Ele passava pelo local e viu quando o homem matou a mulher. Ao perceber a presença do idoso, o acusado partiu para cima dele e o matou também a facadas.
No dia seguinte ao crime, o suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Civil. A prisão, posteriormente, foi convertida em preventiva. Agora, com a conclusão do inquérito, o caso será decidido pela Justiça.