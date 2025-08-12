Guarda Municipal que fazia 'bico' em supermercado atira em cliente
Disparo foi dado durante uma confusão no estacionamento da loja varejista, envolvendo motorista de caminhão
compartilheSiga no
Um agente da Guarda Municipal de Belo Horizonte atirou em homem em um supermercado localizado em Ibirité, na Região Metropolitana da capital mineira, nesse domingo (12/8). O disparo foi dado durante uma confusão no estacionamento da loja varejista, onde o servidor municipal estaria trabalhando como segurança.
- Casal é preso por danificar equipamentos e ameaçar funcionários de UPA
- Empresário suspeito de matar gari com um tiro em BH está preso no Ceresp
- Homem é preso após alegar ser veterano da PM e apresentar documento falso
O desentendimento teria ocorrido após o motorista de um caminhão estacionar o veículo de maneira irregular, atrapalhando o fluxo do estacionamento. Então, o agente, identificado como Nilson Lamartine, teria pedido ao motorista que retirasse o veículo, mas o homem teria se recusado, desencadeando uma discussão, que acabou escalando para agressões físicas.
Leia Mais
Nesse momento, Nilson sacou a arma e disparou contra o irmão do caminhoneiro, identificado como Reyth. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital. Por sua vez, o agente da Guarda Municipal também se feriu. Ele teve a arma recolhida.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção informou que o agente possui porte de arma e, assim, tinha o direito de estar com ela fora do horário de trabalho. Ainda de acordo com o órgão, até o momento não houve deliberação sobre o afastamento dele.