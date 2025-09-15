Mulher bêbada incendeia casa de ex e é presa em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher, de 37 anos, foi presa depois de incendiar a casa do ex-companheiro, de 43, no bairro Asilo, em Alvinópolis (MG), na Região Central do estado, na noite desse domingo (14/9).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a autora do crime apresentava sinais de embriaguez. Ela invadiu a casa do ex e ateou fogo, causando o incêndio e destruição do imóvel. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as chamas altas na casa.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) não foi chamado para combater as chamas porque um caminhão-pipa da prefeitura da cidade controlou o fogo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A autora do crime foi contida pelos militares, encaminhada primeiramente ao hospital de Alvinópolis e depois foi levada para a Delegacia da Polícia Civil (PC).

