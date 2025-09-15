Assine
Mulher bêbada incendeia casa de ex e é presa em Minas

Autora do crime foi levada a um hospital e depois conduzida à delegacia de Alvinópolis, na Região Central do estado

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/09/2025 09:58 - atualizado em 15/09/2025 09:59

Mulher incendeia casa de ex e é presa em Alvinópolis (MG)
Mulher incendeia casa de ex e é presa em Alvinópolis (MG) crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher, de 37 anos, foi presa depois de incendiar a casa do ex-companheiro, de 43, no bairro Asilo, em Alvinópolis (MG), na Região Central do estado, na noite desse domingo (14/9).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a autora do crime apresentava sinais de embriaguez. Ela invadiu a casa do ex e ateou fogo, causando o incêndio e destruição do imóvel. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as chamas altas na casa.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) não foi chamado para combater as chamas porque um caminhão-pipa da prefeitura da cidade controlou o fogo.

A autora do crime foi contida pelos militares, encaminhada primeiramente ao hospital de Alvinópolis e depois foi levada para a Delegacia da Polícia Civil (PC).

