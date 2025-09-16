BH: paciente tenta agredir outro em centro de saúde do Barreiro

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um desentendimento entre pacientes quase acabou em agressão em um Centro de Saúde, no Barreiro de Cima, Região do Barreiro, na manhã desta terça-feira (16/9).





Um dos pacientes teria se irritado pela espera no atendimento médico. Depois de uma discussão, um deles sacou uma faca e partiu para cima do outro. Outras pessoas que estavam no local tentaram separar a confusão. Uma delas conseguiu tirar a faca das mãos do suspeito, antes que alguém fosse ferido.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) confirmou a ocorrência e afirmou que o suspeito de agressão foi contido. A Guarda Municipal conduziu o homem acusado de tentar dar a facada a uma UPA, para receber atendimento, porém, sem detalhar o motivo do atendimento. Em seguida, ele foi conduzido à uma delegacia para o registro da ocorrência.