BH: paciente tenta agredir outro em centro de saúde do Barreiro
Segundo a PBH, o suspeito foi contido, levado para atendimento em UPA e à delegacia para registrar ocorrência
Um desentendimento entre pacientes quase acabou em agressão em um Centro de Saúde, no Barreiro de Cima, Região do Barreiro, na manhã desta terça-feira (16/9).
Um dos pacientes teria se irritado pela espera no atendimento médico. Depois de uma discussão, um deles sacou uma faca e partiu para cima do outro. Outras pessoas que estavam no local tentaram separar a confusão. Uma delas conseguiu tirar a faca das mãos do suspeito, antes que alguém fosse ferido.
Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) confirmou a ocorrência e afirmou que o suspeito de agressão foi contido. A Guarda Municipal conduziu o homem acusado de tentar dar a facada a uma UPA, para receber atendimento, porém, sem detalhar o motivo do atendimento. Em seguida, ele foi conduzido à uma delegacia para o registro da ocorrência.