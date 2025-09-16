Assine
VIOLÊNCIA 

BH: paciente tenta agredir outro em centro de saúde do Barreiro

Segundo a PBH, o suspeito foi contido, levado para atendimento em UPA e à delegacia para registrar ocorrência

16/09/2025 17:22

Sindicato alega que a retirada da Guarda Municipal das unidades de saúde de BH estaria sendo realizada de forma abrupta
A Guarda Municipal conduziu o homem acusado de tentar dar a facada a uma UPA, para receber atendimento crédito: Reprodução/Adão de Souza

Um desentendimento entre pacientes quase acabou em agressão em um Centro de Saúde, no Barreiro de Cima, Região do Barreiro, na manhã desta terça-feira (16/9). 

Um dos pacientes teria se irritado pela espera no atendimento médico. Depois de uma discussão, um deles sacou uma faca e partiu para cima do outro. Outras pessoas que estavam no local tentaram separar a confusão. Uma delas conseguiu tirar a faca das mãos do suspeito, antes que alguém fosse ferido. 

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) confirmou a ocorrência e afirmou que o suspeito de agressão foi contido. A Guarda Municipal conduziu o homem acusado de tentar dar a facada a uma UPA, para receber atendimento, porém, sem detalhar o motivo do atendimento. Em seguida, ele foi conduzido à uma delegacia para o registro da ocorrência.

