MOBILIDADE

Obras alteram intervalo do metrô de BH de hoje a domingo (20/9)

Obras na Linha 1 do metrô da capital vão aumentar o tempo de espera entre os trens; passageiros devem ficar atentos à direção dos vagões

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
15/09/2025 12:41 - atualizado em 15/09/2025 12:44

A Metrô BH, concessionária responsável pelo transporte, informou que a mudança é necessária para manutenção no sistema de sinalização da via
Algumas estações funcionarão com embarque em apenas uma das vias crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A operação do metrô de Belo Horizonte passará por alterações entre os dias 15 e 20 de setembro, devido à continuidade das obras de manutenção no sistema de sinalização entre as estações Santa Inês e Minas Shopping.

 

Até o sábado, (20/9) , a Linha 1 do Metrô BH terá intervalos de 18 minutos entre os trens, das 20h às 23h.

Nas estações José Cândido e Santa Inês, os trens passarão em uma só via após às 20h, e os passageiros devem verificar a direção da composição antes de embarcar. Não haverá baldeação.

As informações sobre as mudanças estão sendo divulgadas pelo Instagram oficial do Metrô BH, no site institucional e também nas estações, por meio de telas digitais, sistema de som, sinalização visual e orientação das equipes de atendimento e segurança.

O funcionamento habitual do metrô é das 5h15 às 23h, com intervalos de 7,5 minutos nos horários de pico dos dias úteis (das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h) e 15 minutos nos demais períodos. Aos sábados, o intervalo é de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após esse horário. Aos domingos e feriados, os trens circulam com intervalo de 15 minutos durante todo o dia.

bh metro-bh minas-gerais mobilidade

