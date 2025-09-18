Vídeo: bebê de 1 ano cai em piscina, mas é salva pelo pai em Minas

Uma bebê, de 1 ano de idade, quase foi vítima de afogamento ao cair na piscina de uma casa em São João del-Rei, no Campo das Vertentes. O pai estava próximo, viu a queda e correu para tirar a menina da água. O caso aconteceu em agosto deste ano.

A mãe da criança compartilhou nas redes sociais o vídeo da câmera de segurança da casa que registrou o ocorrido, como forma de alerta. O vídeo viralizou, chegando a 8 milhões de visualizações.

Internautas comentaram sobre a importância de redobrar a atenção nesses casos. “Você não pode descuidar com piscina, quando tem criança pequena em casa, tem que deixar sempre coberta”, disse um perfil.

Em uma segunda postagem, a mãe mostrou a piscina coberta com uma lona de proteção, que, segundo ela, havia sido retirada no dia do ocorrido para lavar. “A piscina tem proteção em tempo integral, e a porta fica fechada. No dia que ela caiu, estávamos perto, e graças a Deus não aconteceu nada”, afirmou ela, reforçando que a filha não sofreu nenhum tipo de ferimento.

