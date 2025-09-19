Anel Rodoviário de BH é interditado para retirada de radar

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O Anel Rodoviário de Belo Horizonte foi fechado na manhã desta sexta-feira (19/9), na altura do Viaduto São Francisco, no bairro de mesmo nome, na Região Pampulha, para retirada de um radar.

A interdição ocorre no sentido Rio de Janeiro e o trânsito foi desviado para a pista marginal. A BHTrans não informou quando a alteração no trânsito vai acabar.

O equipamento pertence ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), antigo responsável pelo trecho.

A remoção só pode ser feita fora do horário de pico.

Acidente nas proximidades

De acordo com a BHTrans, um acidente na Avenida Antônio Carlos com a Rua Major Delfino de Paula no sentido centro-bairro, no Bairro São Francisco, causa lentidão até a Avenida Bernardo Vasconcelos nesta sexta.

