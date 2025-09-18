Batida mata motociclista e complica o trânsito da BR-381, em Sabará

Uma colisão frontal entre uma moto e um carro de passeio matou um motociclista de 51 anos e complica o trânsito da BR-381 em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (18/9).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do quilômetro 434, próximo a um posto de gasolina e ao trevo do distrito de Ravena, no sentido BH, por volta das 5h.

O trânsito funciona em sentido alternado, em sistema de “pare e siga”. Às 6h10, há o registro de congestionamento de 3 quilômetros no trecho.

O motorista do carro de passeio, um Fiat Uno, não se machucou.

A perícia da Polícia Civil e o rabecão são aguardados no local. A ocorrência está em andamento.

Matéria em atualização