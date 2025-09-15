MG: homem morre em batida frontal na BR-262
O acidente ocorreu na noite desse domingo (14/9), em Manhuaçu. Motorista de um dos veículos teria colidido também com dois motociclistas
O motorista de um Fiat Toro morreu em uma batida frontal com uma caminhonete Chevrolet Classic, na BR-262, no Bairro Realeza, em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, na noite desse domingo (14/9).
Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o condutor da caminhonete foi resgatado, com ferimentos.
Já o motorista do Fiat Toro ficou preso às ferragens. Quando foi retirado, ele já estava morto.
Segundo testemunhas, o motorista do Chevrolet Classic seguia pela rodovia em alta velocidade e já havia se envolvido em outro acidente, minutos antes, na ponte da Aldeia, também em Manhuaçu, onde colidiu contra dois motociclistas, que tiveram ferimentos leves.
