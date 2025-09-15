MG: homem morre em batida frontal na BR-262

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O motorista de um Fiat Toro morreu em uma batida frontal com uma caminhonete Chevrolet Classic, na BR-262, no Bairro Realeza, em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, na noite desse domingo (14/9).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o condutor da caminhonete foi resgatado, com ferimentos.

Já o motorista do Fiat Toro ficou preso às ferragens. Quando foi retirado, ele já estava morto.

Segundo testemunhas, o motorista do Chevrolet Classic seguia pela rodovia em alta velocidade e já havia se envolvido em outro acidente, minutos antes, na ponte da Aldeia, também em Manhuaçu, onde colidiu contra dois motociclistas, que tiveram ferimentos leves.

