ACIDENTE

MG: homem morre em batida frontal na BR-262

O acidente ocorreu na noite desse domingo (14/9), em Manhuaçu. Motorista de um dos veículos teria colidido também com dois motociclistas

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
15/09/2025 13:18 - atualizado em 15/09/2025 13:19

Motorista do Fiat ficou preso nas ferragens e teve de ser desencarcerado
Motorista do Fiat ficou preso às ferragens crédito: CBMMG/Divulgação

O motorista de um Fiat Toro morreu em uma batida frontal com uma caminhonete Chevrolet Classic, na BR-262, no Bairro Realeza, em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, na noite desse domingo (14/9).

Leia Mais

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o condutor da caminhonete foi resgatado, com ferimentos.

Já o motorista do Fiat Toro ficou preso às ferragens. Quando foi retirado, ele já estava morto.

Segundo testemunhas, o motorista do Chevrolet Classic seguia pela rodovia em alta velocidade e já havia se envolvido em outro acidente, minutos antes, na ponte da Aldeia, também em Manhuaçu, onde colidiu contra dois motociclistas, que tiveram ferimentos leves.

