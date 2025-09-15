Assine
PM com sinais de embriaguez atropela e mata homem em situação de rua

Militar foi preso em flagrante em uma boate em Contagem, na Grande BH, e se recusou a realizar o teste do bafômetro

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/09/2025 07:12

Sirene do carro de polícia
Polícia fez o flagrante do PM por atropelamento, omissão de socorro e abandono do local de acidente crédito: Imagem Ilustrativa / Reprodução Internet

Um policial militar, de 33 anos, matou um homem em situação de rua atropelado na madrugada desse domingo (14/9) no bairro Santa Cruz Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi preso pela corregedoria da corporação depois de ser encontrado em uma boate no bairro Eldorado, a cerca de 500 metros do local do acidente. O militar apresentava sintomas de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O atropelamento aconteceu na rua Barcelona, próximo ao cruzamento com a rua Manchester, por volta de 1h. Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, encontrou a vítima sem documentos, caída com sangramentos abundantes e perda de massa encefálica, com sinais vitais baixos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e os médicos constataram a morte. No local do acidente, foram encontrados fragmentos de para-choque.

De acordo com a PM, os agentes foram até a casa do policial, onde foram recebidos pela mãe dele, que confirmou que o carro era de um militar, que é lotado no 18º Batalhão. Por telefone, os policiais conseguiram falar com o suspeito, que passou o endereço da boate onde se encontrava.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), foram identificados sintomas de embriaguez, mas ele recusou a passar pelo teste de bafômetro. Ele informou que bebeu e alegou não se lembrar do acidente, dizendo apenas de se recordar de "alguém atravessando em frente ao seu veículo".

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e fez a perícia do local. O corpo do homem, não identificado, foi removido pelo rabecão para o Insituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte. Diante da situação, a corregedoria da PMMG prendeu o militar em flagrante pelo atropelamento, por omissão de socorro e abandono do local do acidente. Ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão, onde ficou detido, e o carro usado pelo militar foi apreendido.

