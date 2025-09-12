Tombamento de carreta carregada com salsichas mata motorista

Um motorista morreu em um acidente no km 287 da rodovia BR-452, no município de Perdizes, na Região do Alto Paranaíba. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima dirigia uma carreta que tombou em uma ribanceira de aproximadamente 30 metros.

No momento do acidente, o veículo transportava uma carga de salsichas. Ao chegar ao local, a equipe do CBMMG encontrou o motorista já sem vida, fora da cabine.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais e da concessionária EPR, responsável pelo trecho, também compareceram ao local. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

