VIOLÊNCIA NAS ESTRADAS

Tombamento de carreta carregada com salsichas mata motorista

Acidente ocorreu no km 287 da rodovia BR-452, no município de Perdizes, na Região do Alto Paranaíba

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
12/09/2025 19:58

carreta destruída após acidente na rodovia BR-452, Km 287, na Zona Rural de Perdizes, em Minas Gerais: veículo, que transportava uma carga de salsichas, tombou em ribanceira de aproximadamente 30 metros
Carreta tombou em ribanceira de aproximadamente 30 metros crédito: CBMMG/Divulgação

Um motorista morreu em um acidente no km 287 da rodovia BR-452, no município de Perdizes, na Região do Alto Paranaíba. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima dirigia uma carreta que tombou em uma ribanceira de aproximadamente 30 metros.

No momento do acidente, o veículo transportava uma carga de salsichas. Ao chegar ao local, a equipe do CBMMG encontrou o motorista já sem vida, fora da cabine.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais e da concessionária EPR, responsável pelo trecho, também compareceram ao local. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

