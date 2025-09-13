Trânsito na MGC-356 terá bloqueio de 30 minutos neste domingo em BH

Quem passar pela MGC-356, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (14/9), deve se preparar para alterações no trânsito. A rodovia terá um bloqueio total de 30 minutos entre 8h30 e 10h para a retirada de um pórtico danificado no km 7, no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do Mercado de Origem.

Durante o serviço, os motoristas que seguem em direção ao Anel Rodoviário precisarão utilizar a via marginal. Já aqueles que tiverem como destino o Rio de Janeiro deverão aguardar no local até a liberação da pista.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), responsável pela intervenção, recomenda atenção redobrada à sinalização e respeito ao limite de velocidade. A orientação é que, sempre que possível, os condutores evitem transitar no trecho durante o período da interdição, buscando rotas alternativas para reduzir atrasos.

A medida, segundo o órgão, é necessária para garantir a segurança viária e evitar riscos aos usuários da rodovia.

