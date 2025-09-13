Assine
overlay
Início Gerais
MOBILIDADE

Trânsito na MGC-356 terá bloqueio de 30 minutos neste domingo em BH

Interdição será para retirada de pórtico danificado próximo ao Mercado de Origem; motoristas rumo ao Rio de Janeiro terão que aguardar no local

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
13/09/2025 22:18

compartilhe

Siga no
x
Trecho da MGC-356, em Belo Horizonte, será fechado temporariamente para remoção de estrutura
Trecho da MGC-356, em Belo Horizonte, será fechado temporariamente para remoção de estrutura crédito: DER-MG/Divulgação

Quem passar pela MGC-356, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (14/9), deve se preparar para alterações no trânsito. A rodovia terá um bloqueio total de 30 minutos entre 8h30 e 10h para a retirada de um pórtico danificado no km 7, no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do Mercado de Origem.

Durante o serviço, os motoristas que seguem em direção ao Anel Rodoviário precisarão utilizar a via marginal. Já aqueles que tiverem como destino o Rio de Janeiro deverão aguardar no local até a liberação da pista.

Leia Mais

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), responsável pela intervenção, recomenda atenção redobrada à sinalização e respeito ao limite de velocidade. A orientação é que, sempre que possível, os condutores evitem transitar no trecho durante o período da interdição, buscando rotas alternativas para reduzir atrasos.

A medida, segundo o órgão, é necessária para garantir a segurança viária e evitar riscos aos usuários da rodovia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

bh mgc356 transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay