Acidentes com motos e problemas mecânicos complicam o trânsito de BH

Quatro ocorrências simultâneas complicam o trânsito do Anel Rodoviário, Avenida Barão Homem de Melo e da Rua Gonçalves Dias, em Belo Horizonte (MG), na manhã desta quinta-feira (18/9).

De acordo com a BHTrans, empresa municipal responsável pelo trânsito no trecho, o primeiro acidente foi registrado no Anel Rodoviário na altura do Bairro Suzana, no sentido Rio de Janeiro, entre um carro e uma moto.

Duas faixas de trânsito estão interditadas na altura dos Correios e o trânsito segue por outras duas, com lentidão até o bairro São Gabriel. O motociclista ficou ferido, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Também no sentido Rio, na altura do Alto Caiçara, na Região Noroeste da capital, um caminhão com problema mecânico ocupa a faixa da direita. O fluxo segue lento por duas faixas até a Loja Elétrica.

Na Avenida Barão Homem de Melo, esquina com rua Virgílio José Batista, no Estoril, Região Oeste de BH, um motociclista ficou ferido em um acidente com outro veículo.

A faixa da esquerda, no sentido Avenida Raja Gabaglia, está interditada. O fluxo segue lento até a Rua Tibiriçá. Equipes da BHTrans, Polícia Militar e Samu estão no local.

Uma quarta ocorrência foi registrada no Centro da capital, no quarteirão da Rua Gonçalves Dias entre a Rua Rio de Janeiro e a Rua São Paulo. O trânsito está lento no trecho, com reflexo na Avenida Bias Fortes. Ainda não há informações sobre os veículos envolvidos ou vítimas.

Matéria em atualização