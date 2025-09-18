Semana Nacional de Trânsito: PM lança campanha de conscientização

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar lançou quinta-feira (18/9) a Semana Nacional de Trânsito 2025, que abrange toda Minas Gerais e tem como proposta promover a reflexão e a mudança de comportamento de motoristas e pedestres no trânsito, tornando-o mais seguro.

A campanha educativa segue até o dia 25 de setembro. O slogan adotado na campanha é “Desacelere! Seu bem maior é a vida”.

Segundo a capitã Ludmila Diniz Ferreira, subcomandante do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), é um reforço à conscientização dos riscos do excesso de velocidade, à importância de os usuários das vias públicas observarem o cumprimento das leis de trânsito e de atitudes responsáveis que contribuam para a preservação da vida.

O tenente-coronel Renato Quirino Machado Júnior, comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), diz que é fundamental uma mudança de comportamento da população. “O objetivo é prevenir as principais infrações de trânsito como o excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos, a falta do uso do cinto de segurança e a utilização do telefone celular durante a condução do veículo. Essas são as principais transgressões que têm causado acidentes, podendo levar até a ocorrência com vítimas fatais”.

Como parte da campanha, a PM intensificará a fiscalização nas vias urbanas e nos mais de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais em que é encarregada, com ações preventivas, repressivas e de fiscalização.

“Nosso objetivo principal é a conscientização da população. A partir de hoje iremos desencadear blitzen integradas e orientadoras em locais estratégicos e em áreas com grande concentração de bares e restaurantes de Belo Horizonte, fortalecendo as ações que são realizadas rotineiramente pela PM, além de palestras educativas”, afirmou a capitã Ludmila.

A campanha tem como parceiros o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans), Polícias Rodoviárias e Militares, que integram os Conselhos Estaduais de Trânsito (Cetrans), Conselho de Trânsito do Distrito Federal (Contrandife), e as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (Jari), integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

