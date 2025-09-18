Assine
Motorista em fuga perde controle, carro pega fogo e é preso em Minas

Homem fugia da Polícia Militar depois de ter batido em dois carros em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
18/09/2025 07:11

O carro foi tomado pelas chamas, mas não atingiu vegetação
O carro foi tomado pelas chamas, mas não atingiu vegetação crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um motorista que fugia da Polícia Militar foi preso após perder o controle da direção e o carro pegar fogo em Patos de Minas (MG), na Região do Alto Paranaíba, nessa quarta-feira (17/9).

O homem era perseguido por uma viatura policial depois de ter batido em dois carros. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motorista dirigia em alta velocidade pela Avenida Afonso Queiroz, na altura do Bairro Jardim Panorâmico, quando perdeu o controle da direção.

O carro entrou em uma área de fazenda e caiu em um talude, atingindo alguns obstáculos. Neste momento, porém, o carro começou a pegar fogo e foi totalmente consumido. 

O motorista conseguiu sair do veículo e foi preso pelos policiais militares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros, mas nenhum ferimento grave foi registrado.

Os bombeiros controlaram as chamas. A vegetação próxima não foi atingida.

