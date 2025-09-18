Motorista em fuga perde controle, carro pega fogo e é preso em Minas

Um motorista que fugia da Polícia Militar foi preso após perder o controle da direção e o carro pegar fogo em Patos de Minas (MG), na Região do Alto Paranaíba, nessa quarta-feira (17/9).

O homem era perseguido por uma viatura policial depois de ter batido em dois carros. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motorista dirigia em alta velocidade pela Avenida Afonso Queiroz, na altura do Bairro Jardim Panorâmico, quando perdeu o controle da direção.

Leia Mais MG: colisão na MG-050 mata motorista e deixa suspeita de fuga de condutor BH: depois de fuga de 5h, suspeito tenta subornar policiais no hospital Abordagem contra tráfico termina em fuga sob telhados e morte na Grande BH

O carro entrou em uma área de fazenda e caiu em um talude, atingindo alguns obstáculos. Neste momento, porém, o carro começou a pegar fogo e foi totalmente consumido.

O motorista conseguiu sair do veículo e foi preso pelos policiais militares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros, mas nenhum ferimento grave foi registrado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os bombeiros controlaram as chamas. A vegetação próxima não foi atingida.