Assine
overlay
Início Gerais
INCENDIO

BH: carro pega fogo na Av. Cristiano Machado

Fogo começou na região do motor e consumiu o veículo rapidamente. O incêndio aconteceu em frente ao Minas Shopping

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares*
Ana Luiza Soares*
Repórter
Graduanda de Jornalismo na PUC Minas (4° período), Estagiária em Gerais
17/09/2025 16:05 - atualizado em 17/09/2025 18:38

compartilhe

Siga no
x
Carro é consumido pelo fogo na Avenida Cristiano Machado, em BH
Carro é consumido pelo fogo na Avenida Cristiano Machado, em BH crédito: CBMMG

Um carro pegou fogo na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (17/9). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e se deslocou até o local. Conforme a corporação, ninguém se feriu.

Os bombeiros informaram que, o incêndio ocorreu na altura no número 4.000, em frente ao Minas Shopping e próximo ao Hotel Ouro Minas, no bairro União, Região Nordeste da cidade. 

Duas equipes foram mobilizadas para combater o fogo. Segundo informações preliminares, as chamas começaram na região do motor do veículo, um Fiat Pálio Weekend. 

 

Leia Mais

Em vídeos cedidos à reportagem, é possível ver o carro próximo ao acostamento da avenida, tomado por chamas altas e fumaça preta. A pista de veículos e do Move ficou interditada.

O Corpo de Bombeiros ainda comunicou que o motorista do Fiat Pálio abandonou o carro em segurança e conseguiu retirar seus pertences.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

Tópicos relacionados:

bh carro fogo incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay