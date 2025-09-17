BH: carro pega fogo na Av. Cristiano Machado

Um carro pegou fogo na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (17/9). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e se deslocou até o local. Conforme a corporação, ninguém se feriu.

Os bombeiros informaram que, o incêndio ocorreu na altura no número 4.000, em frente ao Minas Shopping e próximo ao Hotel Ouro Minas, no bairro União, Região Nordeste da cidade.

Duas equipes foram mobilizadas para combater o fogo. Segundo informações preliminares, as chamas começaram na região do motor do veículo, um Fiat Pálio Weekend.

Em vídeos cedidos à reportagem, é possível ver o carro próximo ao acostamento da avenida, tomado por chamas altas e fumaça preta. A pista de veículos e do Move ficou interditada.

O Corpo de Bombeiros ainda comunicou que o motorista do Fiat Pálio abandonou o carro em segurança e conseguiu retirar seus pertences.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima