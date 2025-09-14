MG: colisão na MG-050 mata motorista e deixa suspeita de fuga de condutor

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou um motorista de 37 anos morto e preso às ferragens. O motorista do outro veículo fugiu do local. O acidente aconteceu na rodovia MG-050, na altura de Formiga (MG), no Centro-Oeste do estado, na madrugada deste domingo (14/9).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou uma caminhonete Toyota Hilux no centro da pista, com os airbags acionados, sem nenhum ocupante. Às margens, estava um Fiat Palio tombado, com o motorista preso às ferragens.

Os militares fizeram a estabilização do veículo e desencarceraram o motorista. Uma equipe do Samu esteve no local e o médico responsável confirmou a morte.

Aos bombeiros, testemunhas relataram que dois ocupantes da Hilux foram socorridos por terceiros e encaminhados a um hospital. A informação não foi confirmada pela equipe, que recebeu a informação da Polícia Militar que o condutor da caminhonete fugiu do local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim que liberado, o corpo ficou sob os cuidados da funerária de Córrego Fundo (MG). A perícia recolheu dados da cena para as investigações, que seguem com a Polícia Civil.