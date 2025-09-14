Assine
PRESO ÀS FERRAGENS

MG: colisão na MG-050 mata motorista e deixa suspeita de fuga de condutor

Vítima foi encontrada presa às ferragens. O outro carro envolvido foi encontrado vazio na MG-050, em Formiga, no Centro-Oeste mineiro, nesta madrugada

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
14/09/2025 10:20

Motorista do Palio foi encontrado morto preso às ferragens. Os ocupantes da caminhonete não foram encontrados para esclarecimentos
Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou um motorista de 37 anos morto e preso às ferragens. O motorista do outro veículo fugiu do local. O acidente aconteceu na rodovia MG-050, na altura de Formiga (MG), no Centro-Oeste do estado, na madrugada deste domingo (14/9).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou uma caminhonete Toyota Hilux no centro da pista, com os airbags acionados, sem nenhum ocupante. Às margens, estava um Fiat Palio tombado, com o motorista preso às ferragens. 

Os militares fizeram a estabilização do veículo e desencarceraram o motorista. Uma equipe do Samu esteve no local e o médico responsável confirmou a morte. 

Aos bombeiros, testemunhas relataram que dois ocupantes da Hilux foram socorridos por terceiros e encaminhados a um hospital. A informação não foi confirmada pela equipe, que recebeu a informação da Polícia Militar que o condutor da caminhonete fugiu do local.

Assim que liberado, o corpo ficou sob os cuidados da funerária de Córrego Fundo (MG). A perícia recolheu dados da cena para as investigações, que seguem com a Polícia Civil.

