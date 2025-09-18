Consórcio Rota da Liberdade vence leilão da BR-356 por R$1,7 bilhão

O trecho da BR-356, entre Mariana e Ouro Preto, na Região Central de Minas, passará a ser administrado pelo Consórcio Rota da Liberdade, vencedor do leilão promovido nesta quinta-feira (18/9) pelo governo de Minas Gerais, em certame realizado na Bolsa de Valores, em São Paulo. O grupo apresentou uma proposta de R$ 1,7 bilhão para assumir a concessão de mais de 190 quilômetros de estradas, incluindo também trechos das rodovias MG-262 e MG-329.

O contrato, válido por 30 anos, prevê investimentos estimados em quase R$ 5 bilhões, com destaque para a duplicação integral da BR-356 no trecho que liga a BR-040, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, até Mariana, além de ampliações e melhorias que devem transformar a mobilidade na região central do estado. Além disso, haverá intervenções em outros pontos, como entre Mariana e Ponte Nova, que receberão requalificação e construção de terceiras faixas para melhorar a fluidez do trânsito.

Segundo o governo estadual, a duplicação da BR-356 dará novo fôlego a Ouro Preto e Mariana, cidades reconhecidas internacionalmente como Patrimônios da Humanidade e que atraem milhares de turistas todos os anos. “A duplicação vai melhorar o acesso a Mariana e Ouro Preto, cidades reconhecidas internacionalmente e que atraem milhares de visitantes todos os anos”, destacou a administração estadual em nota.

O corredor viário também terá papel estratégico no escoamento da produção mineral e agrícola da região. Ao integrar a Região Metropolitana de Belo Horizonte à Zona da Mata, passando por 11 municípios, de Nova Lima a Rio Casca, o projeto, anunciado pelo Executivo estadual em novembro do ano passado, deve facilitar a logística do agronegócio e da mineração.

“O modelo de PPP foi escolhido exatamente porque estamos falando de aportes. São R$ 2 bilhões que poderiam ser aportados, mas economizamos, graças ao leilão de hoje, R$ 250 milhões para os mineiros, que poderão ser utilizados em outros investimentos também no contexto da reparação do desastre de Mariana”, explicou o vice-governador Mateus Simões, em comunicado publicado pelo governo de Minas.

Parte do valor (R$2 bilhões) da obra estimada em R$5 bilhões virá do acordo de repactuação da tragédia de Mariana, em 2015, e o restante será custeado pela iniciativa privada em edital de concessão. No evento que celebrou o certame, o governador Romeu Zema (Novo) reforçou esse simbolismo ao comentar o resultado. “É uma região com um potencial turístico enorme, e que está recebendo, agora, a devida reparação referente à tragédia de Mariana. E o que nós queremos é que essa reparação, que levou tanto tempo, seja a mais justa possível, com benefícios diretos para os mineiros”, disse.

Os motoristas que circulam pela BR-356 conhecem bem os gargalos do trajeto, marcado por pistas estreitas, curvas perigosas e tráfego intenso de caminhões. O edital prevê 67 quilômetros de duplicação, correção de curvas críticas, requalificação do pavimento e construção de faixas adicionais. A expectativa é reduzir em até 38 minutos o tempo de deslocamento até Belo Horizonte e em mais de 20 minutos o trajeto até Ouro Preto.

Além disso, estão previstos 39 quilômetros de faixas adicionais, 64 quilômetros de acostamentos readequados, novos contornos viários e passarelas. Um dos pontos de maior risco, a Serra da Santa, em Itabirito, receberá uma área de escape. Já em Amarantina, será construído um Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros, garantindo mais segurança e bem-estar para profissionais da estrada.

Outro anúncio será a assistência 24 horas ao usuário, com atendimento médico em até 30 minutos e suporte mecânico em no máximo uma hora e meia. O pedágio, ainda sem valor divulgado, só será cobrado após a entrega das primeiras obras, previstas para o primeiro ano de contrato, como reabilitação do pavimento e revitalização da sinalização.

À época do anúncio da concessão, o então prefeito eleito de Mariana, Juliano Duarte (PSB), manifestou preocupação com o que virá em termos de futuras cobranças de pedágio, e chegou a ressaltar esse tópico ao governador durante seu discurso na cerimônia.

“A duplicação da BR-356 é uma notícia maravilhosa para Mariana, que sofreu tanto com a tragédia. A gente sabe que vivenciamos uma estrada que é perigosa, insegura e lenta. Mas, nós não vamos aceitar, e esse é meu ponto de vista como prefeito eleito, que a nossa população tenha que pagar valores altos de pedágio, já que grande parte da duplicação sai justamento da repactuação do acordo de Mariana”, afirmou, em coletiva de imprensa.